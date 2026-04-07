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Terremoto oggi anche sul Vesuvio: tre scosse nella notte: magnitudo fino a 2.1

Serie di lievi scosse sismiche registrate nella notte nell’area del Vesuvio, con evento più intenso di magnitudo 2.1 alle 3.58. Nessun danno segnalato.
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A cura di Redazione Napoli
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Il cratere del Vesuvio
Il cratere del Vesuvio

Scossa di terremoto nell’area del Vesuvio oggi, mercoledì 7 aprile, con una serie di eventi registrati nelle prime ore della notte. La scossa più intensa, di magnitudo 2.1, è avvenuta alle 3.58, seguita da altri due eventi di minore entità alle 3.33 (magnitudo 1.2) e alle 3.21 (magnitudo 1.1). La profondità è stata rilevata a circa 0 chilometri.

Le scosse sono state avvertite lievemente nella zona dell’epicentro e, al momento, non risultano danni a persone o cose.

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