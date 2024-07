video suggerito

Nubifragio a Benevento, spazzate via luminarie e bancarelle per la Madonna delle Grazie Una violenta bomba d'acqua si è abbattuta su Benevento al mattino: spazzate via bancarelle e luminarie per la festa della Madonna delle Grazie.

A cura di Giuseppe Cozzolino

I danni del maltempo. Foto di LabTv

Violento nubifragio questa mattina a Benevento: il capoluogo sannita si è svegliato avvolto da una intensa tempesta che in venti minuti ha letteralmente spazzato via luminarie e bancarelle che erano state allestite per la Madonna delle Grazie, che si festeggia oggi. Danni anche in via Torre della Catena e in via Posillipo: luminarie in strada sradicate dal vento, che ha soffiato con violenta intensità in contemporanea alla caduta di pioggia. Vigili del fuoco che sono dovuti accorrere da una parte e dall'altra della cittadina per mettere in sicurezza i danni.

A Torrecuso, un albero abbattuto dal vento è finito su una vettura in transito: fortunatamente, nessun danno per gli occupanti dell'auto, a parte una grandissima paura. Black out a Ponte, mentre nella Valle Vitulanese si registrano allagamenti in diverse strade. L'allerta meteo, valida fino alle 22 di oggi prosegue: sono attese infatti "precipitazioni locali o sparse, anche a carattere di rovescio e temporale, puntualmente di moderata intensità, soprattutto sul settore interno". Il meteo migliorerà nei prossimi giorni, mentre per il momento si contano i danni. L'estate, del resto, è attesa come particolarmente piova. Lo aveva già spiegato il professor Adriano Mazzarella, Meteorologo e Fisico, già professore associato di Climatologia presso l'Università Federico II di Napoli, che in una intervista a Fanpage.it spiegò che "la quantità di pioggia caduta fino a maggio, al di sotto della cumulata stagionale, suggerisce un’estate più piovosa della norma perché in qualche modo la natura dovrà provvedere a recuperare gli squilibri dei mesi passati"