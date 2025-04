video suggerito

Carmela Uliano morta a 25 anni in ospedale a Benevento, aperta l'indagine La Procura ha disposto il sequestro delle cartelle cliniche della 25enne originaria di Castellammare di Stabia (Napoli); sarebbe deceduta per una grave setticemia.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

La Procura di Benevento ha aperto fascicolo sulla morte di Carmela Uliano, la 25enne deceduta martedì 1 aprile nell'ospedale "Rummo", dove era arrivata poche ore prima in condizioni gravissime. Ad ucciderla sarebbe stata una setticemia, ma si dovrà attendere l'esito dell'autopsia, già disposta ed affidata al medico legale Emilio D'Oro, che si terrà la prossima settimana per consentire ai medici delle tre strutture che hanno avuto in cura la donna negli ultimi giorni di nominare gli avvocati e gli eventuali periti. Il pm Chiara Maria Marcaccio, che coordina le indagini, ha inoltre disposto il sequestro delle cartelle cliniche.

La 25enne, originaria di Vico Equense e residente a Castellammare di Stabia, nella provincia di Napoli, era stata portata d'urgenza al Rummo dove i medici avevano riscontrato lo stato di shock settico, l'avevano intubata e quindi trasferita nella Terapia Intensiva, dove è deceduta poche ore dopo. La setticemia potrebbe essere legata a interventi chirurgici a cui era stata sottoposta di recente. Nel marzo scorso, infatti, ricostruisce il quotidiano il Mattino, la donna era stata operata d'urgenza nella clinica Montevergine di Mercogliano per una disfuzione ad una valvola aortica che le era stata impiantata nel 2012.

Lunedì pomeriggio era stata trasferita nella clinica Maugieri di Telese per la riabilitazione cardiologica. Al mattino del giorno dopo, però, un attacco ischemico aveva fatto precipitare le sue condizioni di salute. I sanitari della struttura avevano quindi allertato il 118, che aveva provveduto al trasferimento all'ospedale di Benevento. A seguito del decesso i familiari hanno contattato il 113, sporgendo denuncia alla Polizia di Stato; è intervenuta la Squadra Mobile, coordinata dal vicequestore Flavio Tranquillo.