Lutto all’ospedale Pascale di Napoli: è morta Nelly Farinari, direttrice amministrativa

Vincenza Farinari, conosciuta come Nelly, dirigente dell’Istituto Tumori di Napoli, è scomparsa prematuramente; tra un mese sarebbe andata in pensione. È stato proprio l’ospedale Pascale, con un post sui social, ad annunciare la sua morte.

L'ospedale Pascale di Napoli, l'Istituto Tumori della città, è in lutto per la prematura scomparsa di Vincenza Farinari, che tutti chiamavano Nelly, dirigente del nosocomio partenopeo. Nelly Farinari ricopriva attualmente il ruolo di direttrice della S.C. Supporto amministrativo all'acquisizione, monitoraggio e rendicontazione dei progetti di ricerca e rapporti con gli organi istituzionali dell'ospedale Pascale e, tra un mese, sarebbe andata in pensione.

È stato proprio l'Istituto Tumori di Napoli, attraverso un post pubblicato sui social, a rendere nota la prematura scomparsa della direttrice amministrativa. "Tra un mese sarebbe andata in pensione. Ci sarebbe arrivata un po’ prima del previsto, per via di quel cuore che, nell’ultimo anno, aveva iniziato a faticare. Eppure, non le aveva mai tolto il sorriso. Da trent’anni al Pascale, Nelly Farinari, direttore della struttura amministrativa della ricerca, era per tutti una presenza familiare: sempre disponibile, sempre attenta, capace di esserci davvero. Una collega cara, di quelle che sanno lasciare un segno, con un sorriso pronto anche quando sorridere era difficile" si legge nel post dell'ospedale, nel quale campeggia anche una foto sorridente di Nelly Farinari.

"Oggi il suo ricordo – si legge ancora nel messaggio dell'ospedale – attraversa silenziosamente i corridoi dell’Istituto. Ci mancherai tantoNelly. Al marito Bruno e al figlio Gaetano giunga l'abbraccio forte del management e del personale tutto del Pascale".