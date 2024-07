video suggerito

Il negozio in centro a Salerno vende vestiti di lusso falsi: maxi sequestro di capi Gucci, Prada e Chanel Il blitz della Guardia di Finanza in un negozio nel centro di Salerno ha portato al sequestro di mille capi di abbigliamento e accessori contraffatti. Denunciato il titolare.

A cura di Valerio Papadia

Vestiti di lusso e accessori, ma erano tutti falsi: maxi sequestro di capi di abbigliamento contraffatti in un negozio nel pieno centro di Salerno. La scoperta è stata effettuata dai militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale, impegnati nei giorni scorsi in attività volte proprio al contrasto della commercializzazione di prodotti falsi. I finanzieri hanno controllato così il negozio, che come detto sorge nel centro di Salerno, rinvenendo e sequestrando mille capi di abbigliamento e accessori di Prada, Gucci, Chanel, Fendi, Louis Vuitton e altre note marche: erano tutti contraffatti.

Denunciato il titolare dell'attività commerciale

Pertanto, al termine delle operazioni, oltre al sequestro di tutto il materiale contraffatto, i militari della Guardia di Finanza hanno proceduto a denunciare il titolare dell'esercizio commerciale alla competente Autorità Giudiziaria per contraffazione, frode in commercio e ricettazione.