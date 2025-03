video suggerito

Incidente sulla Statale Amalfitana, Jacopo muore a 18 anni dopo 3 giorni in Rianimazione Troppo gravi le ferite riportate da Jacopo Coda, il 18enne coinvolto nell'incidente sulla Statale Sorrentina giovedì scorso: si è spento al Ruggi di Salerno.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Non ce l'ha fatta Jacopo Coda, il 18enne rimasto coinvolto giovedì scorso in un incidente a Tordigliano, in costiera Amalfitana: troppo gravi le ferite, il giovane si è spento all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. La famiglia ha autorizzato l'espianto degli organi: tanti sui social stanno ricordando il giovane, originario di Piano di Sorrento e molto conosciuto in costiera.

Troppo gravi le sue condizioni dopo l'incidente, avvenuto giovedì scorso, quando il giovane era in moto lungo la strada statale 163 Amalfitana. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di ricostruzione dalle forze dell'ordine: quel che è certo è che il giovane si è scontrato con un minibus turistico che, a sua volta, è finito contro un muretto rischiando anche di precipitare nel vuoto: a bordo c'erano 23 turisti coreani, terrorizzati dopo l'impatto.

Se da una parte la prontezza di riflessi dell'autista, che ha frenato in tempo bloccando la corsa del minibus, ha permesso di evitare la strage, fin da subito le condizioni di Jacopo Coda sono apparse gravissime. Portato in elicottero all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, era stato subito ricoverato nel reparto di Rianimazione, dove è rimasto fino a oggi, quando il giovane si è spento nonostante i tentativi dei medici di salvarlo. Sulla vicenda proseguono le indagini i carabinieri di Salerno. Fondamentali saranno anche le testimonianze dell'autista del minibus, la cui prontezza di riflessi ha evitato che il mezzo precipitasse dallo strapiombo, e degli altri automobilisti presenti in strada, per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.