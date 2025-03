video suggerito

Costiera Amalfitana, scontro moto-bus: pullman si schianta sul parapetto dello strapiombo Incidente stradale a Vico Equense sulla Costiera Amalfitana. Ferito motociclista. Bus si schianta sul parapetto.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

Violento incidente stradale sulla Costiera Amalfitana questa mattina, giovedì 6 marzo 2025. Dove un bus turistico e una moto si sono scontrati in prossimità di Località Tordigliano, nel territorio del Comune di Vico Equense. L'incidente stradale, a quanto apprende Fanpage.it, è avvenuto attorno alle ore 12,30. L'impatto è stato violento e il motociclista è stato sbalzato dal sellino cadendo rovinosamente a terra e ferendosi gravemente. L'autista del bus ha cercato di fare una manovra per evitare lo scontro e in questo modo è riuscito ad evitare che i passeggeri restassero feriti. Nonostante la sua abilità e il sangue freddo, il pullman si è schiantato sul parapetto dello strapiombo, sfondandolo, ma per fortuna senza precipitare.

Il motociclista ferito è stato soccorso subito dal 118 con l'elisoccorso e trasportato in ospedale. Le sue condizioni sarebbero molto gravi. Il bus turistico al momento dell'incidente era pieno di passeggeri. Per fortuna, come detto, nessun ferito a bordo del bus. Solo un grande spavento per i passeggeri. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale del 118. La strada è stata chiusa provvisoriamente al traffico.