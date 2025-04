video suggerito

Morto in ospedale il 15enne di Capaccio Paestum trovato in strada in una pozza di sangue Morto dopo due giorni il 15enne di Capaccio Paestum trovato in una pozza di sangue in strada lunedì sera. La famiglia ha autorizzato l'espianto degli organi.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Non ce l'ha fatta il 15enne trovato in una pozza di sangue a Capaccio Paestum: ricoverato da lunedì sera all'ospedale San Giovanni Di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, si è spento nella giornata di oggi. Troppo gravi le ferite cerebrali riportate. I familiari hanno anche autorizzato l'espianto degli organi. Intanto, i carabinieri della compagnia di Agropoli continuano le indagini nel massimo riserbo su mandato della Procura di Salerno per chiarire cosa sia accaduto. La famiglia ha dato invece mandato all'avvocato Carmine Sparano, cui è stata data l'assistenza legale per seguire il caso.

Al momento quello che risulta confermato dalle forze dell'ordine è che non si sarebbe trattato di un'aggressione, tantomeno di un incidente stradale. Restano ancora al vaglio degli inquirenti tutte le circostanze che hanno ridotto in fin di vita il 15enne di Capaccio Paestum, trovato in una pozza di sangue sul ciglio della strada nella serata di lunedì 31 marzo. Al vaglio le chat nel telefonino, che potrebbero aiutare a ricostruire i momenti prima del ritrovamento. Nessuna ipotesi è attualmente esclusa, tranne quella del pestaggio e dell'incidente stradale. Probabile che nelle prossime ore verrà autorizzata anche l'autopsia sul corpo del 15enne, che potrebbe aiutare ulteriormente a fare chiarezza sul caso. Per ora, dalla Procura di Salerno c'è il massimo riserbo, soprattutto trattandosi di un fatto avente un minore come protagonista. Non è escluso che però nei prossimi giorni possano esserci importanti novità su un caso che, al momento, presenta numerose domande e tutte senza ancora una risposta certa.