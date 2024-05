video suggerito

I consigli da seguire per acquistare il primo orologio di lusso Volete acquistare il vostro primo orologio di lusso ma non sapete da che parte cominciare? Ecco tutti i consigli da seguire per addentrarsi nel mondo dell'alta orologeria.

A cura di Valeria Paglionico

Volete acquistare il vostro primo orologio di lusso ma non sapete proprio da dove cominciare? Se non avete mai avuto dimestichezza con il mondo dell'alta orologeria, questa "guida" fa al caso vostro. Comprendere la terminologia specifica, capire dove fare acquisti, evitare di comprare un falso: sono moltissimi i dettagli a cui fare attenzione prima di spendere una considerevole cifra per un orologio che va considerato a tutti gli effetti al pari di un gioiello prezioso. Ecco, dunque, quali sono i consigli da seguire quando si sta per acquistare un accessorio extra lusso da sfoggiare al polso.

Orologi di lusso nuovi o usati?

La prima cosa da fare prima di acquistare un orologio di lusso è studiare la terminologia legata a questo "universo". Proprio come quando si acquista un'auto, infatti, anche in questo settore esistono dei termini tecnici che aiutano i clienti a scegliere il modello che fa al caso proprio. La corona è la manopola sul lato da usare per modificare data e ora, il movimento fa riferimento ai meccanismi che lo fanno funzionare, la lunetta è la cornice che protegge il quadrante, mentre l'ansa è la distanza che separa le due estremità: a questi possono essere aggiunti il cronografo, lo scheletro, il tourbillon e diversi altre funzioni e meccanismi. È importante, inoltre, decidere se si desidera un orologio nuovo o usato, così da capire a quali canali di distribuzione rivolgersi. I modelli usati non sono banalmente quelli più economici, anzi, in alcuni casi valgono decisamente di più di quelli sul mercato perché fanno parte di esclusive limited edition fuori produzione.

Su quali marchi puntare per il primo orologio di lusso

Trattandosi di un investimento a tutti gli effetti, bisogna scegliere un orologio di lusso in base ai propri bisogni, evitando di seguire le mode temporanee e passeggere. Per il primo acquisto è preferibile un marchio affermato e storico, da Rolex a Patek Philippe, così da riuscire a informarsi con più facilità sui modelli disponibili e sul loro valore. È fondamentale, inoltre, non avere fretta, meglio dare un'occhiata a diversi negozi o case d'aste per evitare sovrapprezzi o, peggio, un accessorio che non soddisfa al 100% i propri gusti. Naturalmente l'ultimo dettaglio non trascurabile è il canale di distribuzione: per evitare di comprare un falso sarebbe bene rivolgersi solo a rivenditori ufficiali e non al cosiddetto "mercato grigio", ovvero le piattaforme di vendita non ufficialmente autorizzate dal produttore come forum e marketplace. A questo punto, dunque, non resta che scegliere il proprio modello preferito.

