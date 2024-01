Sequestrati oltre tremila capi contraffatti al mercato di Bollate: denunciate 5 persone I carabinieri, insieme alla Guardia di Finanza e alla polizia locale, ha sequestrato oltre tremila capi di abbigliamento falsi a Bollate: cinque persone sono state denunciate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

A Bollate, comune che si trova nell'hinterland di Milano, sono stati sequestrati oltre tremila capi di abbigliamento contraffatti. L'operazione è stata eseguita dai Carabinieri della Compagnia di Rho e in particolare della Tenenza di Bollate e delle Stazioni di Novate ed Arese, dalla Guardia di Finanza di Paderno Dugnano e dalla Polizia Locale.

I venditori, alcuni dei quali sono stati poi denunciati, avevano creato un mercato a cielo aperto.

A Bollate era stato creato un mercato abusivo

L'operazione è avvenuta alcuni giorni fa e precisamente il 14 gennaio. Le forze dell'ordine, infatti, sono venuti a conoscenza della presenza di un mercato abusivo dove venivano venduti oggetti di famose griffe di moda che in realtà erano falsi. In particolare, l'attività era gestita da alcune persone che non avevano alcuna licenza, che si erano improvvisati venditori e che bivaccavano nella zona.

Sequestrati oltre tremila capi per 160mila euro

Le forze dell'ordine hanno quindi sequestrato oltre tremila capi di abbigliamento e accessori. In particolare, sono stati recuperati portafogli, borse, cinture, scarpe, giacche, sciarpe e profumi. Il valore di mercato di tutti questi prodotti, si aggira attorno ai 160mila euro.

Per la loro vendita, sono state inoltre fermate cinque persone. Tutte sono state denunciate dalla Procura: adesso dovranno rispondere di contraffazione, vendita di prodotti contraffatti e ricettazione.

Dagli approfondimenti è emerso che uno di loro, inoltre, sarebbe irregolare sul territorio. Inoltre sono state multate quattro persone perché hanno acquistato questi prodotti contraffatti.