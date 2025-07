Iniziano oggi i saldi estivi 2025: come difendersi dalle truffe in negozio e online

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Oggi è il primo lunedì del mese di luglio e tradizione vuole che questa data segni l'inizio dei saldi estivi. Infatti, anche per il 2025 le Regioni hanno deciso di fissare in questo giorno l'avvio delle svendite di stagione, come in passato. Al via dunque oggi 5 luglio gli sconti in tutte le regioni del Paese, da nord a sud. Unica eccezione: le province autonome. Qui si è deciso di posticipare leggermente la fatidica data e i potenziali acquirenti dovranno aspettare qualche giorno in più per accedere alle promozioni: il 16 luglio nella maggior parte dei Comuni dell'Alto Adige (fino al 13 agosto 2025) e dal 22 agosto al 19 settembre nei Comuni turistici. Si potrà fare compere sia in negozio che sugli store online, ma in entrambi i casi la truffa è dietro l'angolo, quindi bisogna stare attenti e tutelarsi, per non cadere vittime di pessimi affari tutt'altro che convenienti.

Come comportarsi durante i saldi

Il Codacons, consapevole delle truffe che circolano in periodo di saldi, ha messo a punto una serie di regole da seguire per mettere in guardia gli acquirenti, per renderli responsabili e consapevoli quando entrano in negozio. Innanzitutto non è vero che i capi in saldo non si possono cambiare: questo vale solo se il prodotto è finito e in quel caso si ha diritto alla restituzione dei soldi. Il negoziante è obbligato a sostituire la merce difettosa, ma solo dietro esibizione dello scontrino ed entro due mesi di tempo. Per rendersi conto dell'effettiva convenienza dei prezzi, sarebbe buona norma confrontare i prezzi in saldo con quelli esposti in vetrina prima dell'inizio delle svendite: a volte, si tratta di percentuali di sconto gonfiate. Gli sconti superiori al 50% sono interessanti, ma non sempre convenienti: spesso nascondono merce vecchia o di bassa qualità, dunque meglio accertarsi bene della tipologia di articolo. Ovviamente, meglio entrare in negozio con le idee chiare. Bisognerebbe fare un check, capire cosa realmente manca nell'armadio, di cosa si ha realmente bisogno, per non farsi prendere dalla frenesia, che conduce spesso a spese non necessarie, superflue. Dal canto loro, i negozi sono tenuti a indicare sul cartellino prezzo di partenza, prezzo finale e percentuale di sconto: quando questi tre elementi non sono presenti, potrebbe esserci un problema. Inoltre il negoziante è tenuto a tenere ben separata la merce in saldo dalle nuove collezioni. Infine, il commerciante non può rifiutare il pagamento elettronico con bancomat o carte.

Come fare acquisti online in sicurezza

Non solo nei negozi: anche online si possono avere brutte sorprese, quando si tratta di saldi. Sicuramente la modalità di acquisto tramite e-commerce è molto comoda e veloce, permette di risparmiare tempo, di scegliere la merce e di vedersela recapitare direttamente a casa di lì a pochi giorni. Ma anche qui è possibile essere ingannati, per esempio attraverso offerte che arrivano via email, ma che spesso sono solo link con phishing o truffe. Bisogna affidarsi solo a rivenditori sicuri, magari confrontando anche i prezzi di più piattaforme, proprio per evitare di cadere in promozioni ingannevoli. Anche recensioni e feedback di altri utenti possono tornare utili per capire di che sito si tratta, se affidabile o meno. Un sito è sicuro se protetto da sistemi di sicurezza internazionali, riconoscibili dalla presenza del simbolo del lucchetto nella barra di indirizzo. Meglio pagare con carte preoagate o Paypal piuttosto che con bonifici o carte di credito. Infine non bisogna comunicare mai i dati personali.