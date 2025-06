video suggerito

Quando iniziano i saldi estivi 2025 in Italia Manca meno di un mese all’inizio dei saldi estivi 2025. La data da segnare sul calendario è il 5 luglio, almeno per le prime regioni che daranno avvio alle svendite. Il calendario è in fase di definizione. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il primo sabato del mese di luglio significa saldi. Da diverso tempo, infatti, c'è la tradizione di dare il via alle svendita sempre in questa data ed è stata nuovamente rispettata anche per i saldi estivi 2025. Si comincerà, dunque, il 5 luglio e il calendario è in fase di definizione. Ogni regione, infatti, può autonomamente scegliere la propria data di partenza, non necessariamente il primo sabato del mese. Le svendite dureranno 60 giorni, fino al 3 settembre.

Quando iniziano i saldi estivi 2025 in Italia: attesa per le date di tutte le regioni

Diverse regioni stanno comunicando ufficialmente la data di inizio dei saldi estivi 2025, che può variare. Tutte, invece, devono attenersi all'articolo 34 della Legge Regionale n. 22/2019 – Testo Unico del Commercio del Lazio, che sancisce il divieto di effettuare vendite promozionali nei 30 giorni precedenti l’inizio dei saldi. Questo divieto riguarda anche agli outlet (art. 32 della medesima legge). La stessa legge vieta anche la promozione in qualsiasi forma di condizioni favorevoli di vendita prima della data ufficiale di inizio dei saldi.

In Liguria, per esempio, Alessio Piana, il consigliere delegato allo Sviluppo economico e al Commercio, ha comunicato che i saldi estivi inizieranno sabato 5 luglio e termineranno lunedì 18 agosto. "L'invito è, come sempre, quello di approfittare dell'occasione per sostenere il piccolo commercio e quelle realtà imprenditoriali che tengono accese le luci delle nostre città" ha commentato. Ha dato comunicazione ufficiale anche Confcommercio Roma: il Lazio ha deciso di mantenere come data di avvio il primo sabato del mese di luglio, così come l'Emilia Romagna e la Lombardia. È giunta l'ufficialità anche dalla Toscana, dal Piemonte, dalla Sardegna e dal Veneto. Le altre regioni pubblicheranno le proprie delibere nelle prossime settimane, ma è probabile che si manterrà una certa uniformità sul piano nazionale quindi anche tutte le altre regioni potrebbero unirsi alla data del 5 luglio. Uniche eccezioni, sono le province autonome.

Leggi anche Prezzi in aumento sulle spiagge italiane: dove costa di più affittare lettino e ombrellone

Dove iniziano i saldi estivi il 5 luglio

Piemonte

Lombardia

Lazio

Liguria

Emilia Romagna

Veneto

Sardegna

Toscana