Quando iniziano i saldi invernali 2026 online

L'anno nuovo porta con sé anche stavolta un bel regalo per i fashion addicted e gli appassionati di shopping: i primi di gennaio, infatti, sono sempre dedicati all'apertura dei saldi invernali. Per i saldi invernali 2026 è stata scelta come data il 3 gennaio, che coinvolge quasi tutte le regioni italiane tranne due. Il calendario ha infatti due sole eccezioni: la Valle d’Aosta ha anticipato a oggi 2 gennaio, mentre in Alto Adige bisognerà aspettare fino all'8 gennaio. Ogni regione, infatti, può scegliere autonomamente quando dare avvio alle vendite promozionali di fine stagione e quando stopparle, purché si rispetti la durata massima delle otto settimane.

I saldi riguardano i negozi fisici e gli store online. Mentre nei primi c'è solitamente il divieto di effettuare vendite promozionali prima della data d'inizio saldi, i secondi possono invece dare accesso agli sconti un po' prima. Questa possibilità è solitamente concessa a chi è iscritto su quel determinato sito, ai clienti abituali e affezionati, a chi possiede una membership card. È un modo proprio per fidelizzare il cliente, per dargli qualche vantaggio in più, così da premiare la sua fedeltà nei confronti del brand, la preferenza accordata al marchio.

In questo modo ovviamente si ha accesso al catalogo in anticipo rispetto agli altri e questo permette di avere maggiore scelta, di non arrivare tardi, quando magari la merce migliore è già andata sold out. Si ha più varietà di taglie per l'abbigliamento, per esempio, si hanno più articoli tra cui scegliere, per quanto riguarda altre tipologie di prodotti.

Che si tratti di negozi fisici o store online, però, il consiglio è lo stesso: bisogna prestare attenzione alle descrizioni degli articoli, alle percentuali di sconto, alle modalità di pagamento. Nello specifico dei saldi online, il consiglio è di non cadere nell'inganno di link con phishing, affidandosi solo a rivenditori sicuri. L'online permette di visionare la merce con grande precisione e con molto tempo a disposizione, sfruttando anche un prezioso aiuto: quello delle recensioni degli altri acquirenti. Leggerle è un buon modo per orientarsi negli acquisti, puntando effettivamente ciò che altri hanno gradito e valutato positivamente, senza sprecare soldi in cose inutili o poco funzionali.

Acquistare online significa ovviamente pagare con la carta di credito o con altre modalità di pagamento virtuale. Un sito è affidabile quando è protetto da sistemi di sicurezza internazionali: si riconoscono perché hanno il simbolo del lucchetto nella barra di indirizzo. Meglio pagare con carte preoagate o Paypal piuttosto che con bonifici o carte di credito. Infine non bisogna mai comunicare i dati sensibili e personali.