Quando iniziano i saldi invernali 2026: il calendario completo e le date regione per regione

È quasi tempo di saldi invernali, appuntamento fisso per i fashion addicted che in questa occasione possono dedicarsi a lunghe sessioni di acquisti nei negozi preferiti senza spendere uno sproposito, ma risparmiando qualcosina. L'appuntamento coinvolge negozi fisici e store online e consente di approfittare di sconti e promozioni su ogni tipo di merce. Il rischio è farsi ingolosire troppo dai ribassi senza accorgersi di potenziali truffe, che in queste occasioni si fanno ricorrenti. Bisogna prestare sempre attenzione e leggere bene il cartellino, senza farsi prendere dalla smania degli acquisti, soprattutto quelli inutili.

Quando iniziano i saldi invernali 2026

I saldi invernali 2026 cominceranno il 3 gennaio quasi in tutta Italia. La data da alcuni anni è pressoché unificata: si sceglie di dare il via alle promozioni sempre nel primo giorno feriale che precede l'Epifania come deciso il 24 marzo 2011. Ci sono però delle eccezioni. Quest'anno, per esempio, la Valle d'Aosta ha scelto di anticipare al 2 gennaio: farà dunque da aprifila ufficiale, un giorno prima rispetto alle altre regioni. Decisione diversa anche per l'Alto Adige, che però ha deciso di aspettare qualche giorno in più. Si potrà accedere agli sconti a partire dall'8 gennaio, dunque per ultimi rispetto al resto d'Italia.

Ogni regione può autonomamente scegliere anche la durata del periodo dei saldi e le restrizioni da applicare, che infatti presentano differenze da nord a sud del Paese. Si può per esempio impedire le vendite promozionali nei 30 giorni precedenti l'inizio dei saldi. In quanto a durata si va dalle 6 settimane del Lazio alle 8 settimane del Piemonte, dai 45 giorni della Liguria fino ai 60 giorni dell'Abruzzo e molte altre regioni. In Alto Adige la situazione è molto differenziata a seconda dei distretti.

Il calendario dei saldi invernali 2026: le date ufficiali regione per regione