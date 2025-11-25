Quando iniziano i saldi invernali 2026 a Roma e nel Lazio: le date ufficiali

A Roma e nel Lazio i saldi invernali cominceranno ufficialmente sabato 3 gennaio 2026. Dureranno sei settimane e termineranno venerdì 13 febbraio 2026.

Sabato 3 gennaio 2026 iniziano i saldi invernali a Roma e nel Lazio. L'assessorato allo Sviluppo economico, al Commercio, all’Artigianato, all’Industria e all’Internazionalizzazione della Regione Lazio, guidato dalla vicepresidente e assessora Roberta Angelilli lo ha comunicato ai sindaci dei Comuni, alle associazioni di categoria e dei consumatori, come c'è scritto sul sito ufficiale. "L’assessorato alle Attività Produttive della Regione Lazio ha comunicato oggi ai sindaci dei Comuni del Lazio e alle associazioni di categoria che i saldi invernali 2026 inizieranno il 3 gennaio 2026, dopo il via libera della Commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome" comunica Angelilli.

Lo shopping a prezzi scontati di capi d'abbigliamento, oggettistica e molto altro parte verso il termine delle festività natalizie, tre giorni prima della Befana. I saldi invernali dureranno 60 giorni e termineranno venerdì 13 febbraio 2026. Oltre alla data dei saldi invernali 2026 a Roma e nel Lazio è stata annunciata anche la data dei saldi estivi, ossia il 4 luglio 2026. "Nella comunicazione – prosegue Angelilli – è stato inoltre confermato il divieto di effettuare vendite promozionali nei 30 giorni precedenti l’inizio dei saldi".

Saldi invernali 2026 a Roma e nel Lazio: la data di inizio

I saldi invernali a Roma e nel Lazio inizieranno sabato 3 gennaio 2025. Nei trenta giorni precedenti la data di avvio dei saldi, come stabiliscono i commi 6 e 8 dell'articolo 34 della Legge Regionale 22 del 2019, resta fermo il divieto delle vendite promozionali nei negozi.

Quanto durano e quando finiscono i saldi invernali

I saldi invernali a Roma e nel Lazio dureranno 60 giorni e termineranno, quindi, venerdì 13 febbraio 2026.

Le linee guida per acquisti sicuri durante i saldi

La Federazione Moda Italia-Confcommercio ha diffuso le linee guida per orientare i consumatori durante il periodo dei saldi, con l’obiettivo di garantire trasparenza e sicurezza negli acquisti.