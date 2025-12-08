Quali sono i regali di Natale più acquistati dagli italiani quest’anno

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Complice il recente Black Friday, molti italiani si sono portati avanti col lavoro e hanno già acquistato i regali di Natale, approfittando di sconti e promozioni. C'è poi chi si riduce sempre all'ultimo e per pigrizia o mancanza di idee, si ritrova a fare acquisti la sera della Viglia prima di raggiungere amici e parenti al cenone! Di certo, presentarsi a mani vuote è impensabile. Che sia un regalo o il cosiddetto "pensierino", tradizione vuole che si compri sempre qualcosa ai propri cari: un modo per dimostrare affetto, amore, gratitudine. Ma cosa si regala a Natale a colleghi, amici, fratelli e sorelle, partner?

A rivelarlo è l'Unione Nazionale Consumatori che ha fatto uno studio proprio sulle spese di Natale e ha realizzato una classifica delle vendite natalizie 2025, dei prodotti più acquistati quindi. Lo studio è stato realizzato tenendo conto, appunto, dei prodotti che hanno registrato il maggior incremento di spesa in termini percentuali rispetto alle vendite dei mesi precedenti, tenendo in considerazione anche i regali anticipati che si fanno a novembre in concomitanza col Black Friday.

Essendo una festa soprattutto per i bambini, al primo posto degli acquisti natalizi, come è facile intuire, ci sono i giocattoli. Secondo posto per i prodotti per la cura della persona: creme, profumi e make-up sono un jolly con cui si va sul sicuro. Medaglia di bronzo per i prodotti di cartoleria quindi agende, libri, calendari, penne, i preferiti dalle aziende per i loro omaggi a clienti e dipendenti.

La top 10 tiene conto solo delle spese effettivamente sostenute, non dei desideri effettivi degli italiani ha chiarito Massimiliano Dona, presidente dell'UNC: "Non è la classifica dei regali più graditi, ma di quelli che vengono normalmente fatti, sulla base degli incrementi delle vendite. Alcuni prodotti sono molto donati perché sono regali facile da fare, non richiedono grandi sforzi di immaginazione e hanno prezzi abbordabili. Rispetto al primo posto, si confermano i bambini i protagonisti del Natale".

Nel resto della top 10 c'è davvero di tutto. In quarta posizione ci sono utensili da cucina, prodotti per la cura della casa, cristalleria, insomma tutto ciò che rientra nella categoria dei generi casalinghi. In quinta posizione ci sono calzature, articoli in pelle e da viaggio: è la posizione più elevata dal 2016 per borse, portafogli e valigie. Seguono al sesto posto i prodotti di informatica e telefonia, non solo smartphone e tablet ma anche cordless, computer, stampanti, giochi elettronici.

Ci sono poi i sempre gettonati elettrodomestici piccoli o grandi, dunque si va dal rasoio elettrico allo spazzolino elettrico, dalla radiosveglia alla lavatrice e ancora tv, macchina per il caffè elettrica e così via. In ottava posizione foto-ottica e strumenti musicali, poi prodotti come gioielli, fiori e piante, cornici. In ultimo posto, chiudono la top 10 abbigliamento e pellicce. Per trovare alimentari e bevande bisogna scendere fino alla 12esima posizione: questa voce include i regali, ma anche gli acquisti per il cenone, che ovviamente fanno incrementare la spesa per questa categoria merceologica. Posizione numero 11, infine, per mobili, articoli tessili e arredamento per la casa.