Il guardaroba personale di Vivienne Westwood va all’asta: 500 abiti simbolo del suo stile punk

A cura di Valeria Paglionico

Vivienne Westwood è stata una delle stiliste più visionarie e ribelli mai esistite: ha portato in passerella il suo animo ribelle, anticonformista, teatrale, punk, dando vita a dei capi iconici che ancora oggi fanno storia, dai corsetti steccati ai completi tartan, fino ad arrivare alle t-shirt con gli slogan, ai choker di perle e ai maxi plateau. Ha sempre considerato la moda un mezzo per denunciare e sovvertire la società contemporanea, trasformando ogni tipo di ossessione o di oppressione in un atto di ribellione. Ora tutti coloro che hanno sempre amato lo stile iconico della designer saranno lieti di sapere che potranno aggiudicarsi uno degli abiti che fanno parte del suo guardaroba personale: ecco come fare per partecipare all'attesa asta.

Quali sono gli abiti di Vivienne Westwood che andranno all'asta

Christie's ha annunciato che la prossima estate metterà all'asta il guardaroba personale di Vivienne Westwood, per la precisione una raccolta di 500 capi che attraversano quattro decenni del suo lavoro. Divisi in 42 collezioni, possono essere considerati il simbolo del suo stile iconico e ribelle. Maxi dress ispirati ai costumi del XVI secolo, il vestito simbolo del sostegno al climate change con i rammendi sul punto vita (P/E 2011), un abito della collezione Witches dell'Autunno/Inverno 1983-84, quella realizzata in collaborazione con Malcolm McLaren e decorata con gli omini stilizzati di Keith Haring: questi sono solo alcuni dei pezzi che verranno messi in vendita. Tra i più ambiti, anche una creazione floreale in maglia che la stilista in persona dichiarava essere la sua preferita. Molti degli abiti all'asta sono riparati e rammendati, a prova del fatto che Vivienne Westwood ha sempre avuto a cuore il tema della sostenibilità.

Quando ci sarà l'asta dedicata a Vivienne Westwood

A selezionare gli abiti da mettere all'asta fu Vivienne Westwood in persona in collaborazione col marito Andreas Kronthaler, l'attuale direttore creativo della griffe che ora ha deciso di organizzare tutto per una buona causa: devolvere l'intero ricavato in beneficenza alla Vivienne Westwood Foundation, oltre che ad Amnesty International e a Medici Senza Frontiere.

“Ovviamente si tratta di storia della moda, eppure ciò che ho trovato davvero affascinante, guardando alcuni di questi oggetti, è il legame personale che vi aveva la Westwood”, ha dichiarato il direttore delle collezioni private di Christie’s Adrian Hume-Sayer. L'appuntamento con l'asta è dal 14 al 24 giugno nelle sale londinesi di Chirstie's a King Street. Quali potrebbero essere i prezzi? Al momento si conosce solo il valore di una serie di carte da gioco realizzate nel 2017 per sensibilizzare l'opinione pubblica sul riscaldamento globale: stando alle stime, potrebbero essere battute all'asta tra le 30 e le 50mila sterline (e il ricavato andrà a Greenpeace).