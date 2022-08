Stefano e Belén all’Isola di Albarella: com’è fatta la villa delle loro vacanze Belén Rodriguez e Stefano De Martino stanno continuando la loro vacanza assieme con i figli sull’Isola di Albarella dove soggiornano in una villa modernista mozzafiato.

A cura di Clara Salzano

La villa di Belén e Stefano sull’Isola di Albarella

Belén Rodriguez e Stefano De Martino sono ufficialmente tornati assieme. Il loro amore, dopo un nuovo inizio intimo e riservato, è stato ufficializzato anche sui social dove la storica coppia sta condividendo numerose immagini delle vacanze assieme. Se l'inizio dell'estate romantica di Stefano e Belén è stato a bordo dello yacht di lui in giro per le Isole Pontine, la coppia sta continuando le proprie vacanze assieme in un luogo a loro molto caro e dove già in passato hanno trascorso del tempo felici. Stefano de Martino e Belén Rodriguez si trovano sull'Isola di Albarella con il figlio della coppia Santiago e Luna Marì, la figlia di lei avuta con Antonio Spinalbese. Per la loro vacanza in famiglia nella rinomata location del Mar Adriatico, la coppia ha scelto una villa dalle linee moderniste usata anche nell'ultima campagna pubblicitaria di Belén. Vediamo alcuni dettagli della loro casa per le vacanze.

Stefano e Belén felici in vacanza all’Isola di Albarella

Stefano e Belén sono in vacanza assieme all'Isola di Albarella. La famosa coppia è tornata assieme dopo anni di lontananza e sembrano più felici e innamorati che mai. Le loro vacanze insieme sono documentate da una serie di immagini condivise sui social che hanno permesso di notare dove stanno soggiornando sull'isola privata green del Mar Adriatico.

La villa delle vacanze di Belén e Stefano nel Mar Adriatico

L'Isola di Albarella è un'isola provata immersa in una natura rigogliosa tra la laguna del Delta del Po e il mare Adriatico. Si tratta di un oasi naturale dove Stefano e Belén hanno già trascorso in passato le vacanze e ora sono tornati con la famiglia allargata. La villa del loro soggiorno è un'architettura modernista caratterizzata da volumi essenziali che sembrano scolpiti nella natura.

La piscina della villa di Stefano e Belén sull’isola di Albarella

La villa di Stefano e Belén sull'isola di Albarella si sviluppa su due livelli ed è caratterizzata da linee essenziali che creano un gioco affascinante di pieni e vuoti. L'abitazione per le vacanze della coppia è immersa nel verde e gode di una piscina da rivista. La villa è così suggestiva da essere stata usata anche dalla modella argentina per la sua ultima campagna pubblicitaria.