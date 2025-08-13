Belén Rodriguez, la borsa da 7mila euro per il mare e quel dettaglio retrò da cui non si separa mai

Tra le passioni di Belén Rodriguez ci sono sicuramente le borse firmate. La conduttrice televisiva ne ha una collezione enorme, tanto che recentemente ha messo in vendita alcuni modelli firmati su Vestiaire. Rodriguez anche in vacanza e al mare non rinuncia all'accessorio più amato e per una gita in barca ha indossato una maxi bag in pelle intrecciata firmata Bottega Veneta. Lei stessa ha mostrato ai fan su Instagram il "kit da mare" che, oltre alla bag griffata, comprende un telo mare di Missoni con fantasia colorata a zig zag e una macchina fotografica anni '90 con tanto di rullino. Quest'ultimo dettaglio racconta la nuova mania di Belén Rodriguez, che ha scoperto la passione per le foto vintage. Per questo gira sempre con una piccola macchina fotografica compatta attaccata alla borsa e soprattutto pubblica sul profilo Instagram foto del suo rullino con la trama tipica delle immagini da album degli anni '90 e dei primi del 2000.

Belén Rodriguez con la macchina fotografica vintage da cui non si separa mai

La nuova mania delle foto su pellicola in stile anni '90

Ultimamente le tecniche fotografiche retrò stanno tornano molto di moda, la GenZ si è appropriata delle macchinette compatte degli anni '90 e di un estetica fatta di foto un po' sgranate e sfocate, che restituiscono un'immagine più vera della realtà attraverso fotografia naturali e non perfette. Il successo della "retro-photography" nasce anche dall'esigenza di allontanarsi dal patinato mondo social, dove tutto è perfetto e modificato con filtri irreali. Anche se Belén Rodriguez non fa parte della GenZ, ha adattato la sua passione per la fotografia al mezzo retrò. Va poi detto che in alcuni casi la macchinetta fotografica anni '90 diventa un perfetto charm da attaccare alla borse per aggiungere un tocco originale e un po' radical chic all'outfit.

Quanto costa la borsa firmata e il ritorno delle maxi bag

Tornando alla prima passione di Rodriguez, ovvero quella per le borse firmate, il modello scelto per andare al mare di chiama Andiamo e come si diceva è firmato Bottega Veneta. Si tratta di una borsa in pelle intrecciata color barolo (colore molto simile al bordeaux), con manici corti e tracolla lunga utile per poter portare la bag anche cross-body. Sulla borsa è presente il dettaglio knot tipico di Bottega Veneta, ovvero un nodo dorato posizionato sulla parte frontale che tiene insieme le estremità della tracolla. La variante grande della borsa costa sul sito del marchio 6800 euro.

La borsa per il mare firmata Bottega Veneta

Belén Rodriguez segue il trend della maxi borse. Dopo alcune stagione in cui a dominare sono state le forme mini e rigide di clutch e borse piccole, tornano di moda linee più fluide e morbide, mentre le dimensioni aumentano andando incontro alle esigenze di chi ama avere borse grandi e pratiche, capaci di contenere tutti gli effetti personali. Le shopping bag, come anche le tote, sono tornate sulla cresta dell'onda anche perché sono più versatili e adattabili a occasioni e a outfit differenti, da quelli per il mare a quelli da ufficio, fino quelli pensati per momenti più glam. Sempre parlando di borse over, Belén Rodriguez negli scorsi giorni aveva condiviso sui social le foto dell'ultimo acquisto fatto in una boutique specializzata in accessori vintage di Porto Cervo. Anche in questo caso la scelta della conduttrice tv è ricaduta su un modello maxi e morbido (una borsa vintage di Chanel indossata anche da Samantha Jones in Sex and The City) da poter utilizzare sia al mare che in città.