Le borse firmate ora si comprano all’asta: da oggetto del desiderio a bene in cui investire Non solo opere d’arte, mobili antichi o gioielli preziosi: le aste sono un’occasione ghiotta per gli appassionati di moda che cercano borse o accessori esclusivi.

A cura di Beatrice Manca

un’asta di Christie’s

Le it bag sono ormai a tutti gli effetti opere d'arte: vengono copiate, citate, parodiate, trasformate in NFT e perfino…vendute all'asta. Il fenomeno delle borse di lusso vendute all'asta non è nuovo: perfino Sotheby's ha una categoria dedicata agli accessori di moda, in cui seleziona e vende un'accurata selezione di accessori Hermès, Louis Vuitton e Chanel. Per non parlare poi delle sneakers vintage: le Nike firmate da Virgil Abloh sono stati vendute per 22 milioni di euro. Appassionati, collezionisti e fashion victim frequentano sempre più spesso le aste nella speranza di portare a casa borse esclusive o scarpe che sono cimeli di storia della moda.

Le borse di lusso conquistano le aste

Non solo Sotheby's: i modelli di borse più iconici e desiderati al mondo sono venduti nelle aste internazionali, grandi o piccole che siano, esattamente come dipinti e mobili di pregio. La casa d'aste milanese Finarte, ad esempio, negli ultimi anni ha battuto all'asta con grande successo rari foulard di seta di Hermès e borse vintage di Chanel, Versace e Valentino. Le modalità sono sempre le stesse: si può prenotare un posto in sala o partecipare telefonicamente per aggiudicarsi un pregiato pezzo di storia della moda. Christie's invece guarda già al futuro, cioè agli NFT, le opere digitali non replicabili (e quindi di enorme valore, pur immateriali): Gucci ha partecipato all'asta del 2021 con un'animazione digitale tratta dalla collezione Gucci Aria.

Perché le borse di lusso sono un investimento

Ma cos'è che rende le borse di lusso così speciali? I fattori sono tanti: il design unico, la storia che c'è dietro, le icone che le hanno indossate. Ma soprattutto, il fatto di essere esclusive: alcune borse non solo sono straordinariamente costose, sono anche difficilissime da trovare. Per comprarle bisogna passare lungo una filiera complicata di liste d'attesa e prenotazioni, con tempi lunghi. Per molti collezionisti o per le fashion victim quindi le aste sono un'occasione ghiotta: le case d'asta garantiscono uno scrupoloso controllo qualità, trasparenza nell'acquisto e spesso vantano modelli veramente introvabili. Non stupisce quindi che oggi una borsa di Hermès possa fare concorrenza a un dipinto del Settecento o a una preziosa spilla d'epoca: gli appassionati farebbero di tutto pur di sentir battere il fatidico martelletto!