Chiara Ferragni, relax dopo le sfilate: gioca con Leone tra occhiali da sole e pigiami a cuori Chiara Ferragni è stata molto impegnata con la Milano Fashion Week negli ultimi giorni ma questa mattina l’ha voluta dedicare al relax. L’ha trascorsa con il piccolo Leone, divertendosi tra occhiali da sole, cappelli originali e pigiami coordinati.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni non poteva perdersi la Milano Fashion Week, anche se era reduce dalla fortunata e stancante esperienza sanremese. Negli ultimi giorni ha partecipato a molte delle sfilate Autunno/Inverno 2023-24, da Fendi a Gucci, e ne ha approfittato per dare il meglio di lei in fatto di stile. Completi panna con pantaloni cargo, outfit di pelle con camicia e cravatta, culotte trasparenti portate a vista: l'imprenditrice ha dato l'ennesima prova di non avere rivali in campo fashion. Nelle ultime ore, però, si è data finalmente al relax e, dopo aver messo a tacere le voci della presunta crisi con Fedez, ha trascorso la mattinata a giocare con il piccolo Leone.

Chiara Ferragni smentisce la crisi con Fedez

Negli ultimi giorni Chiara Ferragni era finita al centro dell'attenzione dei media perché alle sfilate era sempre apparsa da sola proprio come nelle Stories social, dove del marito Fedez non c'era neppure l'ombra. Ieri sera, però, è arrivata finalmente la smentita della crisi con una foto di coppia originale: un primo piano sulle loro mani che si stringono, condivisa da entrambi su Instagram. Questa mattina l'imprenditrici ha dunque pensato bene di dedicarsi alla famiglia dopo i mille impegni lavorativi e ha documentato tutto con uno scatto realizzato nella sua cabina armadio in compagnia del piccolo Leone.

Chiara Ferragni e Leone

I look coordinati di mamma e figlio

Quale migliore occasione di questa per sfoggiare dei look coordinati mamma e figlio? Chiara e Leone hanno cominciato a giocare fin dalle prime ore del mattino, immortalandosi con i loro adorabili pigiami a cuore, fucsia per la mamma, bianco per il figlio. Stringono tra le mani dei pupazzi colorati e indossano occhiali da sole scuri in pieno stile divi e dei cappelli, modello di paglia per la Ferragni, pescatore per Leone. Hanno il sorriso stampato sulle labbra e dimostrano di essere più uniti e affiatati che mai. In quanti non vedono l'ora di ammirare ancora una volta i Ferragnez al completo?