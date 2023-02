Lazza a Sanremo rinasce dalla cenere e torna a bruciare: il significato e l’evoluzione dei look Lazza si è classificato secondo con Cenere a Sanremo 2023. Il brano racconta di un amore bruciante: il cantante chiede di sparire come cenere, ma è proprio dalla cenere che rinasce. Il concetto lo si ritrova nei look del rapper.

A cura di Giusy Dente

Lazza è il secondo classificato del Festival di Sanremo 2023. Il rapper è salito sul podio conquistando il pubblico col brano Cenere. La canzone parla di un amore tormentato: tra gli alti e bassi si fanno avanti tante insicurezze e complicazioni. L'elemento del fuoco è quello dominante: il cantante chiede di sparire come cenere, ma come la Fenice è proprio dalla cenere che risorge. Questa rinascita viene espressa simbolicamente anche dalle scelte cromatiche dei suoi look, studiati dallo stylist Simone Furlan (che ha curato anche l'immagine di Madame e Mara Sattei).

I look di Lazza Sanremo 2023

Alla vigilia del Festival di Sanremo, c'è molta curiosità su ciò che gli artisti in gara porteranno sul palco: e non solo per quanto riguarda le canzoni. Rivestono un ruolo fondamentale anche i look, che generano sempre più interesse e che per questo sono sempre più particolari e curati. Quest'anno c'è stato spazio per diverse tipologie di outfit, da quelli minimal a quelli scintillanti. Elodie ha puntato sul dark, scelte di stile che l'hanno premiata a regina della kermesse, la più cool di questa edizione. In tanti si sono affidati all'intramontabile eleganza del bianco, sfoggiando il total white per la gioia dei giocatori del FantaSanremo, essendo uno dei Bonus previsti dal regolamento.

Lazza in Missoni

Madame all'Ariston ha raccontato una storia attraverso i vestiti, una storia di evoluzione e trasformazione, un inno alal forza delle donne. Questo percorso lo ha sviluppato aiutata dallo stylist Simone Furlan, lo stesso che c'è dietro i look di Lazza. Anche con lui l'esperto ha voluto strutturare qualcosa di simile, che ai accordasse anche alla canzone. Per il debutto il rapper ha scelto un look sparkling con giacca e pantaloni coordinati, firmato Missoni: impossibile non notare sul tessuto scintillante la trama a zig zag tipica della Maison.

Lazza in Missoni

Ancora Missoni anche nella terza serata: niente più cristalli, bensì un completo in velluto bordeaux con T-Shirt, occhiali e sneakers dello stesso colore. Nella serata delle cover, in cui ha duettato con Emma Marrone, è stata la volta del total denim firmato Missoni. Dello stesso brand anche il look della finale: completo total red con guanti, cravatta e anfibi Giuseppe Zanotti in pelle.

Lazza in Missoni

Il significato dei look di Lazza

Intervistato da Fanpage.it alla vigilia della kermesse, lo stylist Simone Furlan aveva raccontato il lavoro fatto con Lazza sul fronte look. Aveva spiegato di aver potuto dialogare e confrontarsi molto con lui sulle scelte di stile, essendo il rapper appassionato di moda e competente, ma soprattutto aperto alla sperimentazione. Decisamente inaspettata, infatti, è stata la scelta di un brand come Missoni. "I suoi look sono un mix tra l'identità storica di questo marchio italiano, che tutti conosciamo, e l'identità di Lazza che è più street, hip hop, trap ed è legata a un certo tipo di immaginario, soprattutto per quanto riguarda l'abbigliamento. Ho cercato dunque di unire questi due mondi per creare un effetto nuovo e inaspettato" aveva detto l'esperto.

Lazza in Missoni

All'indomani del Festival ha rafforzato questo pensiero. Con un post condiviso su Instagram, in cui ha ripercorso i look sfoggiati da Lazza a Sanremo 2023, ha citato il brano sanremese del rapper: "Rinasceremo insieme dalla cenere: e ho immaginato che tornasse a bruciare". Ecco spiegata la scelta cromatica rossa della finale, che simboleggia un sentimento bruciante e una relazione infuocata, dove dalla cenere si trova però la spinta per riemergere e rinascere.