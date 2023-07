Emma Marrone al Tim Summer Hits: chiude il festival con la gonna in denim ispirata agli anni 2000 Ieri sera Emma Marrone è stata tra gli ospiti dell’ultima puntata del Tim Summer Hits: ecco cosa ha indossato per chiudere il festival dell’estate.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera, domenica 30 luglio, è andata in onda l'ultima puntata dell'edizione 2023 del Tim Summer Hits, il festival dell'estate firmato da Rai Radio 2. A infiammare il palco di Rimini non è stata solo la "padrona di casa" Andrea Delogu in versione dark ma anche i numerosi cantanti che si sono esibiti sulle note delle loro hit dell'estate, da Rocco Hunt ad Achille Lauro, fino ad arrivare ai Finley. Tra gli ospiti della serata c'è stata anche Emma Marrone, che ha cantato e ballato Mezzo Mondo, il pezzo che ha segnato il suo ritorno nel mondo della musica dopo anni di pausa. Cosa ha indossato? Un outfit casual e glamour ispirato agli anni 2000.

La gonna in denim con gli spacchi è tornata di moda

L'avevamo lasciata al mare con un adorabile costume a vita alta, oggi ritroviamo Emma Marrone sul palco del Tim Summer Hits in versione anni 2000. La puntata andata in onda ieri è stata precedentemente registrata a Rimini ma tanto è bastato per far impazzire i fan della cantante. Dopo i jeans (con sotto la panciera) e le zeppe oversize, questa volta ha preferito un completo in denim ma con capi in diversi lavaggi. Ha abbinato un crop top total white a una giacca sportiva di jeans chiaro, completando il tutto con una gonna in denim nero, un modello ispirato a quelli che andavano di moda una ventina d'anni fa, ovvero con i tasconi e dei maxi spacchi sia davanti che dietro.

Emma Marrone al Tim Summer Hits

Emma in estate con gli stivali di vernice

Emma Marrone ha poi rivelato il suo animo rock con la scelta delle scarpe: niente sandali, mules o décolleté in pieno stile estivo, ha preferito degli stivaletti di vernice nera con un vertiginoso tacco a spillo. Ombelico in vista, gambe che si intravedevano attraverso gli spacchi e make-up acqua e sapone: la cantante è rimasta fedele ai capelli castano scuro naturali che sfoggia ormai da diversi mesi, dando prova di essere definitivamente tornata "alle origini". Ora per lei cominciano ufficialmente le vacanze: a settembre si farà vedere ancora una volta sul palco?