Emma Marrone in bikini: per l’estate 2023 sceglie i modelli a vita alta Emma Marrone è una delle regine dell’estate 2023 ma cosa fa quando non è sul palco? Si concede delle rilassanti giornate al mare, non esitando a indossare il bikini più trendy dell’estate.

A cura di Valeria Paglionico

Emma Marrone è una delle grandi protagoniste dell'estate 2023, in occasione della quale è tornata a fare musica. Sta scalando le classifiche con ben due tormentoni, Mezzo Mondo e Taxi sulla Luna, il pezzo realizzato in coppia con Tony Effe, e praticamente ogni settimana si esibisce su uno dei palcoscenici dei festival estivi più ambiti. Nonostante sia molto impegnata con i live e le performance, riesce a trovare sempre il modo di rilassarsi. Sui social ha documentato alcune giornate trascorse al mare, approfittandone per seguire il trend dei bikini a vita alta: ecco le foto della cantante in costume.

Emma Marrone contro gli haters

Di recente Emma Marrone è stata vittima degli haters, su Instagram le hanno detto che presto "spaccherà il palco se continua così", facendo riferimento al suo peso. La cantante, però, non si è lasciata sopraffare dalla rabbia e ha risposto grintosa all'accusa di body shaming, consigliando ai "pieni alti" di togliere i social a persone simili.

Nonostante le critiche, se ne è fregata e non ha avuto paura di postare delle foto in costume. L'avevamo lasciata sul palco del Tim Summer Hits con pantaloni cargo e crop top, oggi la ritroviamo al mare in bikini per celebrare il doppio disco d'oro delle sue hit dell'estate.

Emma Marrone col bikini a vita alta

I due pezzi dallo stile retrò di Emma Marrone

Il bikini preferito di Emma Marrone? Quello a vita alta, uno dei modelli più trendy dell'estate 2023. Da qualche tempo a questa parte sembra non poterne fare a meno, tanto da aver puntato sempre sullo stile dal sapore retrò quando si è concessa qualche ora al mare o in piscina. Che il reggiseno sia a triangolo o fascia, non importa, l'unica cosa che conta è che gli slip siano delle culotte che coprono fianchi e ombelico. La cantante non rinuncia neppure a un tocco di lusso nei momenti di relax, nelle foto in due pezzi al polso sfoggia sempre il Love Bracelet in oro giallo di Cartier (prezzo 8.100 euro). Insomma, al di là delle critiche degli haters, Emma rimane un'indiscussa icona di bellezza e di stile.