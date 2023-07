Emma Marrone al Tim Summer Hits rivela il suo segreto di stile: sotto i jeans indossa la panciera Emma Marrone è stata tra gli ospiti della puntata andata in onda ieri del Tim Summer Hits. Sul palco ha mixato casual e glamour, rivelando il suo piccolo segreto di stile: ecco di cosa si tratta.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera, domenica 16 luglio, è andata in onda su Rai 2 una nuova puntata del Tim Summer Hits, il festival dell'estate condotto da Nek e Andrea Delogu (apparsa meravigliosa con la spirale scintillante sul seno). Gli ospiti sono stati moltissimi, da Paola e Chiara in total black ad Annalisa in rosso fuoco (con omaggio a Raffaella Carrà nascosto nel look), anche se ad attirare le attenzioni del pubblico è stata soprattutto Emma Marrone, tornata sul palco prima sulle note di Mezzo mondo, poi in coppia con Tony Effe per cantare Taxi sulla luna. Niente abiti da sera o outfit effetto sparkling, ha preferito un completo casual e ne ha approfittato per rivelare il piccolo segreto di stile nascosto nei suoi look.

Emma Marrone in versione casual sul palco

Per l'esibizione sul palco di Rimini del Tim Summer Hits Emma è riuscita a mixare in modo impeccabile stile casual e glamour come fatto qualche settimana fa al Love Mi organizzato da Fedez. Ha lasciato la pancia e i tatuaggi sul fianco in vista abbinando una t-shirt crop in grigio scuro portata annodato sotto al seno a un paio di pantaloni in denim nero di Diesel, per la precisione un modello a vita alta skinny e cargo decorato con dei multi-tasconi laterali. Non sono mancati i tacchi alti (anche se sono stati coperti dai jeans), mentre per quanto riguarda i capelli li ha tenuti legati in una micro coda portata con la fila centrale e le ciocche dietro le orecchie.

Emma Marrone con i jeans Diesel

Il trick di stile di Emma Marrone

Al termine della performance Emma si è avvicinata ai due conduttori per salutarli e ha dato vita a un piccolo siparietto "al femminile" con Andrea Delogu. La cantante si è complimentata con quest'ultima per l'incredibile forma fisica sfoggiata sul palco del Tim Summer Hits ma Andrea, da sempre icona di body positivity, non ha esitato a rivelare che in verità stava trattenendo il respiro pur di non lasciare in vista la pancia "rilassata". A quel punto Emma le ha consigliato di risolvere questo piccolo inconveniente indossando una panciera proprio come fa lei. Insomma, a quanto pare è il caso di dire "Emma una di noi": in quante seguiranno il suo trick di stile per l'estate?