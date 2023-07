Emma Marrone a Battiti Live veste causal ma con le zeppe: la prima puntata in jeans e canotta Emma Marrone è tra le protagoniste della prima puntata di Battiti Live in onda questa sera su Italia 1. Per il ritorno sul palco del festival estivo ha puntato sullo stile casual ma con le zeppe maxi.

Parte questa sera una nuova edizione di Battiti Live, il festival musicale dell'estate che fino a metà agosto andrà in onda ogni martedì su Italia 1. La prima puntata è stata precedentemente registrata a Bari ma arriva in tv solo oggi e, al di là della padrona di casa Elisabetta Gregoraci in total black, sul palco vede diversi artisti simbolo della bella stagione, da Annalisa e Fedez ad Achille Lauro con Rose Villain. Tra i "grandi ritorni" c'è anche quello di Emma Marrone che, dopo essere rimasta lontana dai live per diversi anni, ha ricominciato a scalare le classifiche italiane a suon di tormentoni: ecco cosa ha indossato per la performance.

Emma Marrone col top griffato a Battiti Live

Emma Marrone è una delle grandi protagoniste dell'estate 2023, in occasione della quale ha lanciato ben due hit, il singolo Mezzo Mondo e il duetto con Tony Effe Taxi sulla luna. Non poteva mancare, dunque, nella prima puntata di Battiti Live, sul cui palco ha sorpreso tutti in una insolita versione casual. Ha lasciato temporaneamente nell'armadio i minidress, i completi scintillanti e le giacche oversize, ha preferito la semplicità di jeans e canotta. I pantaloni sono in denim nero, un modello a vita alta e a maxi zampa d'elefante, mentre il top è il logo chain total black di GCDS (prezzo 315 euro).

Emma Marrone col top GCDS

Le maxi zeppe di Emma

Ad aggiungere un tocco sofisticato e glamour all'outfit basic di Emma Marrone sono state le scarpe: niente sandali o stivali, ha preferito un paio di décolleté neri con la zeppa oversize e il tacco sottile. Certo, in parte venivano coperte dai jeans a zampa, ma era impossibile non notarle mentre si scatenava e ballava sul palco. Capelli sciolti tirati all'indietro col gel, rossetto bordeaux marcato e grinta da vendere: Emma è tornata ed è pronta per sfidare i colleghi a suon di tormentoni. Per il prossimo live a un festival estivo punterà su uno stile più scintillante?