Adriana Lima a Venezia 2023 con la schiena nuda: brilla sul red carpet vestita di cristalli Adriana Lima ha illuminato il red carpet del Festival del Cinema di Venezia con un elegante abito tempestato di cristalli.

Adriana Lima è tornata al Festival del Cinema di Venezia, che festeggia quest'anno la sua 80esima edizione. La modella ha sfilato sul red carpet sia sabato che domenica, con due look completamente opposti. Se per il debutto alla kermesse ha puntato su un abito da sera color oro in tessuto laminato, poi ha scelto l'intramontabile total black con effetto sparkling.

Adriana Lima sfila a Venezia dopo il terzo parto

A settembre scorso, Adriana Lima ha dato alla luce il suo terzo figlio. La maternità, per l'ex Angelo di Victoria's Secret, è stata un momento di riscoperta di sé, in cui ha dovuto mettersi molto alla prova. La modella è finita al centro di moltissimi commenti negativi da parte degli hater, che hanno più volte sottolineato il suo cambiamento fisico nel corso del tempo e in seguito alle gravidanze.

Questo l'ha resa insicura: accettarsi e amarsi è diventata una sfida quotidiana, che anche se a fatica lei sente di aver vinto. Ha trovato il proprio equilibrio, la serenità con la propria immagine. Di red carpet in red carpet continua ad abbagliare con la sicurezza che emana col proprio corpo, sensuale e fiera di sé come sempre, a prescindere dal numero scritto sulla bilancia.

Adriana Lima brilla sul red carpet

Per il secondo red carpet al Festival del Cinema di Venezia, Adriana Lima come molte altre ospiti della kermesse ha puntato sul nero. Il mood dark sta facendo da filo conduttore quest'anno, lo hanno scelto in tantissime: da Matilde Gioli a Cristiana Capotondi, da Micaela Ramazzotti a Malika Ayane. Ha puntato sul total black anche Ilary Blasi, che con un abito strapless ha preso parte all'evento per ritirare un premio.

Adriana Lima ha scelto un abito lungo custom made firmato Pinko, aderente e con schiena nuda, interamente tempestato di cristalli. Ad impreziosire il look (della fashion stylist Erin Walsh) un collier scintillante e un paio di orecchini abbinati, messi in risalto dai capelli raccolti in un sofisticato chignon.