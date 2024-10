video suggerito

Coperni sfila a Disneyland e lancia la borsa Topolino: quanto costa la bag cult della Fashion Week Ieri sera Coperni ha chiuso la Paris Fashion Week con un fiabesco show a Disneyland. Tra modelle trasformate in principesse, fuochi d’artificio e il castello illuminato sullo sfondo, è stata presentata la borsa Topolino simbolo della collezione: ecco quanto costa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Sfilate Primavera/Estate 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La Paris Fashion Week dedicata alla stagione Primavera/Estate 2025 è arrivata al termine e a quanto pare si è chiusa davvero "col botto". Ieri durante l'ultimo giorno di sfilate sono stati diversi i grandi nomi che hanno presentato le loro nuove collezioni, da Chanel a Miu Miu, fino ad arrivare a Louis Vuitton. A mettere fine al "Fashion Month" è stato però l'attesissimo show di Coperni andato in scena a Disneyland Paris (come preannunciato già qualche mese fa). Tra modelle diventate principesse, fuochi d'artificio e l'iconico castello delle fiabe interamente illuminato, la Maison ne ha approfittato per lanciare una nuova borsa cult destinata a diventare l'oggetto del desiderio dei fashion addicted: ecco quanto costa.

La sfilata a Disneyland Paris di Coperni

Disneyland Paris ha ospitato la fiabesca sfilata P/E 2025 di Coperni, l'attesissimo evento di chiusura della Paris Fashion Week. L'iconico castello all'ingresso del parco è stato interamente illuminato e ha fatto da sfondo alla passerella, aggiungendo così un ulteriore tocco magico all'intero show. Sébastien Meyer & Arnaud Vaillant, gli stilisti della Maison, hanno lasciato spazio a look romantici e principeschi, trasformando le modelle in eroine della Disney tra lunghe sirene di raso, cascate di ruches, colori pastello e paillettes scintillanti. Non sono mancati i look più grintosi ma sempre "a tema", dai tubini fascianti ma con lo scollo a forma di corona ai mini dress trasparenti ma ricoperti di fiori colorati. A chiudere la sfilata è stata Kylie Jenner con un maxi abito total black da principessa-strega delle fiabe.

Coperni collezione P/E 2025

La Swipe Bag di Coperni a tema Disney

Nei giorni scorsi sull'account social ufficiale di Coperni erano comparse delle piccole anticipazioni della sfilata P/E 2025, dalle scarpe con le orecchie di Topolino alla Ariel bag che sembrava essere uscita dal fondo degli abissi.

Leggi anche Il look pigiama di Charlotte Casiraghi: è lei la più glamour delle sfilate di Parigi

La borsa Topolino in passerella

Ora che la collezione è stata ufficialmente presentata, sul sito della Maison è stata messa in vendita la borsa-simbolo della linea: si chiama Mickey Mouse Swipe Bag, è firmata Disney x Coperni ed è destinata a diventare l'oggetto del desiderio dei fashion addicted più romantici. Prodotta in edizione limitata, ha la classica forma ovale e rigida delle borse della Maison ma è decorata con le iconiche orecchie di Topolino sulla tracolla. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale di Coperni viene venduta a 650 euro. In quanti sognano di portarla in spalla?

Mickey Mouse Swipe Bag della collezione Disney x Coperni