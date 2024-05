Colori unghie per l’estate 2024: 7 idee di tendenza per lasciarsi ispirare

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

L'estate 2024 si avvicina ed è arrivato il momento di pensare alla manicure da sfoggiare per rendere le giornate calde e soleggiate super fashion. Quale migliore occasione del periodo di pausa lavorativa/scolastica per dare il meglio di sé in fatto di stile? Basta partire dalla nail-art per sentirsi già in vacanza. Stando alle tendenze di stagione, a spopolare saranno i colori vitaminici e quelli pastello, le decorazioni floreali e i cristalli. Ecco alcune idee a cui ispirarsi per rendere il proprio beauty look trendy, dalle french manicure in versione multicolor alle unghie perlate a effetto Bridgerton.

Ritorna il french bianco tra le tendenze per l'estate 2024

L'arrivo dell'estate non deve necessariamente essere legato a un'esplosione di colori vitaminici e fluo, soprattutto in fatto di manicure, anzi, in questa stagione vince lo stile minimal. Tra le tendenze da seguire nel 2024 c'è quella del french bianco che, dopo aver spopolato nei primi anni 2000, ora è tornato in gran voga. È perfetto per tutte le forme di unghie, da quelle quadrate a quelle a mandorla, l'importante è che ci sia uno stacco netto tra il bianco gesso della punta e la "radice" in bianco latte. Un'idea originale per rivisitare la french manicure in chiave moderna? Aggiungendo dei fiorellini total white su un paio di dita.

Protagonista dell'estate anche il french colorato

Tutte quelle che intendono essere sempre sul pezzo in fatto di tendenze ma che non amano l'effetto "vintage" del classico french total white, possono declinare questa manicure in modo iper contemporaneo con degli smalti colorati. Via libera alle tinte tipicamente estive, dalle nuance pastello come il verde menta o l'azzurro a quelle vitaminiche come il fucsia, l'arancione, il giallo e il cobalto. Le più audaci possono addirittura optare per un mix, scegliendo un colore differente per ogni dito.

Per l'estate 2024 al via alle unghie multicolor

Nel periodo estivo può mai mancare l'effetto multicolor? Assolutamente no, anzi, è tra i trend più gettonati nel campo della manicure.

Così come il french variopinto, anche in questo caso si può scegliere una nuance per ogni unghia, a patto che sia vitaminica o fluo. Si può optare per un effetto color block particolarmente appariscente oppure per un'unica tinta ma proponendo le sue diverse sfumature su ogni dito, in ogni caso l'effetto finale sarà sempre super fashion.

La manicure 3D

Come rendere il proprio look davvero originale per l'estate 2024? Con una nail-art in 3D, ovvero con delle applicazioni tridimensionali su ogni dito. Vanno realizzate con la tecnica dell'acrilico o del gel e danno la possibilità di sbizzarrirsi con la fantasia.

Fiocchi, fiori, forma astratte o borchie: esistono davvero infinite possibilità per essere super trendy, l'importante è rimanere fedeli al proprio stile. L'ideale è applicare le decorazioni su uno smalto nude dal finish neutro ma chi è più audace può tranquillamente mixare colori accesi con applicazioni tridimensionali.

Colori pastello con finish perlescenti

Tra le manicure più in voga per l'estate 2024 c'è anche quella ispirata a Bridgerton, la serie cult di Netflix che ha influenzato le mode e le tendenze del momento. Come fare per realizzarla? Puntando tutto su delicati e romantici colori pastello, meglio se dal finish perlato.

Glicine, celeste, rosa tenue: queste sono solo alcune delle nuance che aggiungeranno un tocco fresco ed elegante al proprio look. Un'idea originale per rendere la nail-art pastello un tantino più grintosa? Usare uno smalto trasparente e glitterato sopra alcune dita.

Fiori e cristalli per chi ama le unghie decorate

Coloro che con l'arrivo dell'estate vogliono essere appariscenti e audaci devono dire no alle manicure monocromatiche, preferendo delle nail-art decorate e variopinte.

Con gli smalti vitaminici si possono realizzare fiori o disegni geometrici su alcune delle unghie oppure in alternativa ci si può servire di micro cristalli per decorare le punte. Insomma, bisogna lasciare libero sfogo alla propria creatività per essere super trendy.

Le granny nails con gli smalti nude

Come fare per trasformare una manicure basic e minimal in qualcosa di super trendy? Seguendo la moda delle granny nails. Sebbene il nome "unghie da nonna" possa far pensare a una manicure retrò e a effetto vintage, in realtà si rivela incredibilmente raffinata per chi è alla ricerca di un'idea delicata ed evergreen. Lo smalto nude è sinonimo di eleganza senza tempo ma può essere rivisitato in chiave moderna con qualche base rosata o top coat leggermente glitterato.

