Alessandra Amoroso al concerto di Gigi D’Alessio: è glamour con l’abito cut-out e i décolleté fucsia Alessandra Amoroso è stata tra gli ospiti speciali del concerto di Gigi D’Alessio che si è tenuto ieri sera a Napoli. Sul palco ha dato il meglio di lei in fatto di stile: ha abbinato un abito cut-out total black a un paio di décolleté a contrasto in fucsia.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera a Napoli si è tenuto il primo "capitolo" di Uno come te – Trent'anni insieme, il concerto evento di Gigi D'Alessio che ha voluto festeggiare i 30 anni di carriera con due serate di show esclusivi a piazza Plebiscito. A fargli compagnia sul palco sono stati innumerevoli ospiti speciali, da Achille Lauro a Luché, fino ad arrivare a Vincenzo Salemme e a Vanessa Incontrada. Tra loro c'era anche Alessandra Amoroso, che ancora una volta è riuscita a spopolare in fatto di stile. Per lei sono ormai lontani i tempi di Amici di Maria De Filippi: si è lasciata alle spalle le tute logate del programma, ora sfoggia solo abiti glamour e accessori di lusso.

Alessandra Amoroso coi camperos pitonati alle prove

Alessandra Amoroso è arrivata a Napoli ieri mattina per le prove della sua esibizione con Gigi D'Alessio e, nonostante non ci fossero le telecamere, ha curato lo stesso il look nei minimi dettagli. Ha puntato sul total black ma lo ha declinato in una versione audace e glamour. Ha messo in mostra le gambe con un paio di shorts di jeans a vita alta, li ha abbinati a un body scollato e con due semplici spalline incrociate sulla schiena. Per completare il tutto ha scelto un paio di scarpe che non potevano passare inosservate: dei camperos pitonati col tacco a spillo. Così facendo ha aggiunto un tocco sauvage e animalier all'outfit tutto nero, dando prova di essere sempre sul pezzo quando si parla di tendenze.

Il look di Alessandra Amoroso alle prove

Alessandra Amoroso in total black a Napoli

È stato però durante il concerto vero e proprio che ha dato il meglio di lei: la cantante ha ancora una volta scelto l'eleganza senza tempo del nero sfoggiando un abito monospalla che le ha fasciato la silhouette firmato Kaos. Per la precisione si tratta di modello con la gonna al ginocchio, un profondo spacco laterale e un taglio cut-out con la spallina gioiello sulla spalla (prezzo 175 euro).

L’abito Kaos

Lo ha abbinato a un paio di scarpe "a contrasto", ovvero delle sling-back fucsia col tacco "a trapezio" e i laccetti alla schiava intorno alla caviglia. La Amoroso non ha rinunciato all'iconico caschetto con la frangia che sfoggia da anni, mentre in fatto di make-up ha scelto dei colori super naturali. Ai fan a questo punto non resta che aspettare il concerto di San Siro, dove di sicuro riuscirò ancora una volta a spopolare con i suoi look.