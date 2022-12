Valentina Ferragni a Roma con la gonna trasparente: il look dark è sensuale e glamour Valentina Ferragni sta passando qualche giorno a Roma per degli impegni di lavoro. Ieri sera ha incantato i fan in total black, proponendo un look che ha mixato alla perfezione sensualità e glamour.

A cura di Valeria Paglionico

Valentina Ferragni è impegnatissima sul fronte lavorativo e, dopo essere volata a Parigi ed essere stata a innumerevoli eventi natalizi, ora è partita alla volta di Roma. Perché lo ha fatto? Ha partecipato ad alcuni progetti firmati Dior, primo tra tutto l'inaugurazione di una nuova boutique a Piazza di Spagna. Certo, la prima giornata nella Capitale è stata all'insegna del lusso e delle tradizione, ma la verità è che era lì solo per lavoro, tanto da essere stata costretta a declinare l'invito al compleanno di papà Marco Ferragni (al quale ha fatto gli auguri solo in videochat). Ieri sera, inoltre, ha dato il meglio di lei in fatto di stile mixando in modo impeccabile glamour e sensualità.

Valentina Ferragni in total black

Per la seconda serata romana, quella in cui è stata inaugurata la nuova boutique Dior, Valentina Ferragni ha puntato sull'eleganza senza tempo del nero, anche se ha declinato la nuance in modo iper sensuale, rendendo il look tutt'altro che banale. Naturalmente non poteva che affidarsi alla Maison guidata da Maria Grazia Chiuri: ha sfoggiato uno degli outfit della collezione Autunno/Inverno 2022-23, incantando i fan con la sua femminilità. Il capo chiave è la gonna, per la precisione un modello a ruota longuette realizzato con un tessuto a rete decorato con dei ricami floreali all-over. L'effetto vedo-non vedo ha lasciato in vista il body in tinta, rivelando il lato b e le gambe.

Valentina Ferragni in Dior

Cosa c'è scritto sul body di Valentina Ferragni

Per completare il look dalle trasparenze audaci Valentina ha optato per un giacchino in tinta con le maniche a pipistrello e per un body accollato con la scritta "The Next Era" sotto al collo. Non potevano mancare i décolleté abbinati col tacco a spillo e una delle borse iconiche della Maison, la Saddle in pelle nera e con la maxi D dorata. Capelli sciolti e ondulati, trucco minimal ma curatissimo e un maxi albero illuminato sullo sfondo: la piccola di casa Ferragni sulla scalinata di Trinità dei Monti sembra essere una vera e propria modella. In quanti prenderanno ispirazione dal suo look per le feste?