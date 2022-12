La notte di Valentina Ferragni a Roma: quanto costa la suite con terrazzo e vista a 360° sulla città Valentina Ferragni a Roma soggiorna in un palazzo nobiliare nel cuore della città dove le camere sono dimore aristocratiche con vista panoramica mozzafiato.

A cura di Clara Salzano

Valentina Ferragni a Roma

Valentina Ferragni sta vivendo un importante momento di soddisfazione lavorativa e personale. La sorella di Chiara Ferragni si sta sempre più affermando nel mondo come imprenditrice con la sua linea di gioielli ed è spesso invitata ad eventi e impegni di lavoro legati alla moda. Ora si trova a Roma e soggiorna in una suite di lusso grande quanto una casa e con vista a 360° sulla Città Eterna.

Valentina Ferragni in hotel a Roma

Valentina Ferragni a Roma soggiorna in un palazzo nobiliare nel cuore della città dove le camere sono dimore aristocratiche. La sorella di Chiara Ferragni si trova infatti presso l'Hotel d'Inghilterra, storico albergo che ha ospitato nomi illustri come Ernest Hemingway, Byron, Mark Twain ed Elizabeth Taylor. L'albergo, inaugurato nel 1845 all'interno di un palazzo della metà del XVI secolo, sorge non lontano da Piazza di Spagna e Via Condotti, nel centro storico di Roma.

Una suite dell’hotel con vista panoramica

L'Hotel d'Inghilterra, lussuoso albergo 5 stelle di Roma, deve il suo nome al poeta inglese Keats che, insieme a Byron e Shelley, alloggiavano spesso nello storico palazzo e ne fecero una delle mete preferite dell'aristocrazia inglese. Oggi l'hotel comprende 84 camere e suite, tutte diverse le une dalle altre e alcune recentemente ristrutturate.

Il terrazzo di una suite dell’hotel

Valentina Ferragni ha soggiornato nella nuova suite attico dell'Hotel d'Inghilterra che occupa l'ultimo piano dell'albergo e si sviluppa su una superficie di 80 metri quadrati oltre ad un ampio terrazzo con vista panoramica mozzafiato su monti monumenti di Roma, da Villa Medici al Vittoriano e il Palazzo del Quirinale- Il costo per una notte in questa suite di lusso si aggira intorno ai 3.000 euro a notte, in base al periodo di prenotazione.