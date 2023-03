Valentina Ferragni a Madrid: quanto costa la suite nell’hotel dei toreri Valentina Ferragni a Madrid soggiorna in un hotel che è una vera icona della città in pieno centro.

A cura di Clara Salzano

Valentina Ferragni a Madrid

Valentina Ferragni è in vacanza a Madrid con gli amici e per il suo soggiorno spagnolo ha scelto un hotel che è una vera icona della città, in pieno centro. Situato in un edificio con un grande valore storico, vediamo quanto costa l'albergo conosciuto come l'hotel dei toreri.

Valentina Ferragni nell’hotel a Madrid

L'hotel dove soggiorna Valentina Ferragni a Madrid si trova nella centrale Plaza de Santa Ana, piena di bar e ristoranti famosi. Si tratta del ME Madrid Reina Victoria che sorge in uno storico edificio del del XIX secolo nel centro della città caratterizzato da un'imponente facciata modernista.

La facciata interna del ME Madrid Reina Victoria

Hemingway ed Ava Gardner sono solo alcuni dei personaggi illustri che sono stati accolti al ME Madrid Reina Victoria. Costruita nel 1919, la struttura è conosciuta come l'hotel dei toreri che soggiornavano nell'albergo prima di recarsi a Plaza de las Ventas per la corrida. L'albergo è stato usato anche come set di un film di Almodóvar e ha accolto numerosi aristocratici, diplomatici e artisti di fama mondiale.

L’hotel dei toreri

L'arte e il design sono due elementi chiave all'interno del ME Madrid Reina Victoria che si integra perfettamente nel contesto moderno di Madrid grazie al suo colorato murale di Antonyo Marest sulla facciata e alle opere fotografiche di Alberto Van Stokkum alle pareti. L'hotel è inoltre famoso per il suo rooftop panoramico da cui si gode di una vista mozzafiato di Madrid.

Il rooftop

Non sappiamo di preciso il tipo di stanza scelta da Valentina Ferragni a Madrid ma di sicuro è una delle camere con vista su Plaza de Santa Ana che ha un costo a notte dai 520 euro circa fino ai 2.500 euro della suite Ultimate ME+ con area lounge, terrazza e jacuzzi.