Annalisa nel video di Mon Amour svela il mistero dei capelli a caschetto Il caschetto di Annalisa è una parrucca o ha davvero cambiato hair look, dicendo addio alla lunga chioma rossa? La risposta è nel nuovo video, Mon Amour.

A cura di Giusy Dente

Annalisa in Dolce&Gabbana

Annalisa Scarrone ha tenuto i fan in trepidante attesa per qualche giorno, annunciando grosse novità in arrivo. E oggi ha finalmente sganciato la bomba: il nuovo video. Mon amour è il singolo che si candida a essere il tormentone dei prossimi mesi e fa seguito al successo di Bellissima. Il nuovo brano è stato scritto dallo stesso team di autori e ha debuttato alla posizione numero 33 su Spotify conquistano subito 164.000 stream solo nel primo giorno. Immediatamente è diventata protagonista anche su TikTok, tra balletti e karaoke. Mon amour prosegue la narrazione della canzone precedente, in una sorta di film: se nel primo capitolo si racconta di una delusione d'amore, nel secondo si affronta ciò che viene dopo. Nel video la cantante sfoggia un nuovo hair look che ha stupito e diviso i fan.

Capelli rossi lunghi o caschetto castano?

Annalisa pochi giorni fa ha debuttato sui social con un nuovo hair look che ha stupito tutti e che l'ha resa irriconoscibile. La chioma rossa che sfoggia sin dall'inizio della carriera (sin dai tempi di Amici) è stata sostituita da un caschetto castano, decisamente più corto della lunga acconciatura precedente. I fan, ammaliati dalla sua bellezza, si sono complimentati per la scelta, sicuramente drastica ma perfettamente allineata alla tendenza del momento.

Proprio il caschetto, infatti, è il taglio più gettonato della primavera in corso, quello che stanno scegliendo le celebrities per dare un tocco nuovo alla loro immagine. Se ne sono lasciate conquistare Kourtney Kardashian, Vanessa Incontrada, Zendaya, Emily Ratajkowski e anche Chiara Ferragni. Ovviamente, però, in tanti si sono posti la fatidica domanda: ma è una parrucca? La risposta definitiva è contenuta proprio nel video di Mon Amour.

Il look di Annalisa nel video

Annalisa nel video di Mon Amour sfoggia un unico look dall'inizio alla fine, un outfit black and white studiato dalla stylist Susanna Ausoni. Le due collaborano da poco, come ha spiegato di recente la stessa esperta d'immagine. A Fanpage.it ha raccontato: "Ho iniziato a lavorare con lei a Capodanno, occasione in cui ha indossato un abito di Francesco Murano". L'ha affiancata anche a Sanremo 2023, quando è salita sul palco di piazza Colombo esibendosi con un minidress nero da diva, con guanti lunghi e stivali in vernice.

Annalisa in Dolce&Gabbana

Il look del video Mon amour è firmato Dolce&Gabbana: camicia crop bianca (tagliata sotto al seno) abbinata a giacca corta nera e hot pants abbinati, con cravatta e collant dello stesso colore e per finire sandali con plateau e maxi zeppa. È una femme fatale pronta a rimettersi in gioco, pronta a "fare una strage" come canta nel brano. Il video si chiude con un'immagine emblematica, che svela anche il mistero dei capelli. L'ultimo frame è proprio lei che si spoglia, perché è decis aa prendersi ciò che è suo e si sfila una parrucca dalla testa, rivelando così la lunga chioma rossa sottostante.