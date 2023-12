Sangiovanni torna alle origini, a Sanremo Giovani 2023 veste oversize con cappellino e maglione Sangiovanni parteciperà al Festival di Sanremo 2024 con il brano Finiscimi e alla finale di Sanremo Giovani ha dato una piccola anticipazione del suo stile. Niente smoking o completi su misura, ha preferito un look casual che ricordava le sue “origini”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Sangiovanni si prepara al suo secondo Festival di Sanremo nei panni di big: dopo la prima e fortunata esperienza del 2021, ieri è tornato nella cittadina ligure per l'evento di debutto della nuova edizione della nota kermesse canora, la finale di Sanremo Giovani. È proprio sul palco del Casinò che ha rivelato che il brano che presenterà all'Ariston si intitolerà Finiscimi. Il dettaglio che in molti hanno notato? Il cantante sembra essere tornato alle origini: per lui niente più abiti su misura e acconciature pettinate, ha preferito cambiare stile e rispolverare gli abiti oversize abbinati a cappellino e sneakers proprio come durante il debutto ad Amici di Maria De Filippi.

La rivoluzione di stile di Sangiovanni

Tra i big più attesi dell'edizione 2024 di Sanremo c'è Sangiovanni, che ritornerà al Festival per la seconda volta nella sua carriera con il brano Finiscimi. Cosa ci si dovrà aspettare da lui in fatto di stile? Ha dato una piccola anticipazione a Sanremo Giovani 2023, dove ha sorpreso i fan con un look inedito ispirato al passato. Se negli ultimi anni aveva puntato spesso su abiti su misura portati con giacca e cravatta o con delle gonne dal mood genderless, ora sembra aver cambiato direzione tornando alle origini. In quanti lo ricordano durante le prime puntate di Amici, quando si vestiva over e non rinunciava mai al cappellino? Ora ha reinterpretato quello stile casual e street in chiave contemporanea e glamour.

Sangiovanni a Sanremo Giovani 2023 in versione casual

Sul palco del Casinò di Sanremo Sangiovanni ha stravolto le convenzioni da evento di gala puntando tutto sullo stile casual. Ha indossato un paio di pantaloni cargo total black con le zip laterali, li ha abbinati a un maglione beige a costine di Federico Cina, un modello a girocollo con dei lacci che cadono dalla spalla. Per completare il tutto ha scelto un paio di stivaletti sportivi e un cappellino di lana nero, dettaglio che agli esordi agli Amici è stato un tratto distintivo del suo stile. Non è mancato il tocco prezioso: il cantante ha arricchito l'outfit con una collana a catena total silver di Tiffany&Co. Insomma, Sangio non ha dimenticato le sue radici, anzi, sembra avere tutte le carte in regola per diventare il divo anti-convenzionale del Festival.