Annalisa arriva a Sanremo con un cappotto zebrato: gli indizi sui look scelti per l'Ariston Annalisa è una delle star più attese di questo Sanremo 2024. All'Ariston porterà "Sinceramente": in attesa di sentire il brano, cresce anche l'interesse attorno ai suoi look.

A cura di Arianna Colzi

Annalisa

Annalisa è arrivata a Sanremo. La cantante è una delle star più attese di questo Festival 2024. La star porta sul palco dell'Ariston Sinceramente: insieme alla canzone, però, c'è anche grande attesa per i suoi look, che saranno curati dalla stylist Susanna Ausoni. Prima di recarsi a uno dei party che già animano la riviera ligure, dove si è intrattenuta con le colleghe Rose Villain e Alessandra Amoroso. Annalisa ha postato un look super audace per annunciare il suo arrivo a Sanremo.

Annalisa

Annalisa il look audace per l'arrivo a Sanremo 2024

Annalisa è arrivata a Sanremo a meno di 48 ore dall'inizio del Festival 2024. La star ha postato una foto sul suo profilo Instagram, giocando il testo della sua canzone Sinceramente che, a quanto riportato, dovrebbe avere un ritornello con le parole "quando quando quando". La caption del post, infatti, recita "Quando, quando, quando arrivi a Sanremo".

Annalisa in Dolce&Gabbana

La cantante ha comunicato il suo arrivo in modo originale, postando una sua foto con un blazer-abito totalmente zebrato. Si tratta di un capo della collezione Primavera/Estate 2022 di Dolce&Gabbana, brand che, a quanto sembra, accompagnerà Annalisa sul palco dell'Ariston. Il blazer zebrato è stato indossato insieme a un paio di stivaletti neri con platform. Come ha raccontato Susanna Ausoni ai microfoni Fanpage.it: "Abbiamo scelto un filo conduttore che lega tutti i look. È un lavoro che rappresenta bene questo pezzo. Quando seguo un artista a Sanremo io devo a vestire la canzone più che l'artista."

Annalisa con il blazer zebrato

Lo stile di Annalisa a Sanremo 2024

Viste le ultime foto postate su Instagram non mancano suggestioni e ipotesi sullo stile che Annalisa adotterà sul palco dell'Ariston. Pochi giorni fa ha indossato un celebre body a punta nero, ispirato a quello di Jean Paul Gaultier indossato da Madonna nel 1989 per un suo tour. Dunque, la svolta di stile sembra virare più sugli outfit dark, audaci, sempre con un tocco di ipersensualità, che dà vita a mise che si associano direttamente ad Annalisa. Nel frattempo, oltre allo stile, la cantante ligure si concentra anche sulla musica: nelle ultime ore ha annunciato il suo tour estivo, che partirà dopo il concerto evento all'Arena di Verona, previsto per il 14 maggio, suo primo live nell'anfiteatro veneto.