Annalisa in total black: in vista di Sanremo indossa il body con le coppe a punta Cosa indosserà Annalisa a Sanremo? È in gara con “Sinceramente”, parola che ha usato per descrivere il suo post su Instagram in cui sfoggia un look total black. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

42 CONDIVISIONI condividi chiudi

Annalisa, Ph. Nicholas Fols

Dopo il travolgente successo di questa estate, che l'ha incoronata assoluta protagonista delle classifiche e dei palcoscenici, Annalisa è pronta per un'altra avventura. La cantante, per la gioia dei suoi fan, sarà sul palco dell'Ariston, in gara al Festival di Sanremo 2024, col brano intitolato Sinceramente. Il suo è uno dei ritorni più attesi e graditi e da lei ci si aspetta grandi cose, musicalmente parlando e non solo. Nell'edizione 2021 della kermesse si era imposta con una serie di look eleganti e sexy, che avevano messo in luce la sua anima più audace. In questi mesi ha ulteriormente approfondito questo lato di sé, senza paura di osare e svelando tutta la sua sensualità e femminilità. Su cosa punterà quest'anno per l'evento canoro? Forse l'ultimo look condiviso sui social è una piccola anticipazione.

Annalisa torna a Sanremo

Così come è cresciuta in quanto artista, Annalisa è cresciuta anche come donna e con lei si è evoluto lo stile, il modo di vestire. Ha parlato della sua trasformazione a Vanity Fair, in un'intervista in cui ha ammesso: "A un certo punto mi sono guardata allo specchio e ho cercato di capire i miei punti di forza. Ho lavorato su quelli con tenacia". Essenziale, in questa rivoluzione dark e audace, si è rivelata la stylist Susanna Ausoni, che cura i suoi outfit da tempo. Proprio la Ausoni c'era anche dietro il look sfoggiato da Annalisa a Sanremo 2023, quando pur non essendo in gara si era esibita in piazza con un outfit total black da vera diva con tanto di guanti e pelliccia. Su cosa punterà stavolta?

Annalisa, Ph. Nicholas Fols

Annalisa punta sul nero

A Sanremo 2024 Annalisa porterà in gara il brano Sinceramente. Su Instagram ha mostrato una foto che potrebbe contenere qualche indizio sui look che sfoggerà sull'Ariston, ovviamente top secret. Ultimamente la cantante ha mostrato una certa predilezione per l'intramontabile total black, proposto in moltissime occasioni. Da lei ci si aspetta scelte audaci e chi gioca al Fantasanremo e l'ha messa in squadra, ovviamente, spera di poter fare punti anche grazie alle sue scelte di stile. Su Instagram ha condiviso una foto che reca come caption proprio il titolo del suo brano sanremese. Nello scatto è vestita appunto di nero: body con coppe a punta e stecche sul busto, calze trasparenti, blazer. Lo stylist è firmato da Susanna Ausoni. I fan sono curiosissimi di scoprire cosa porterà sul palco per le sue esibizioni: qualcuno nei commenti le ha suggerito di seguire proprio lo stile della foto, che ha riscosso molto successo.