Annalisa in versione dark: è una “Ragazza sola” in giacca di pelle e shorts Dopo il candido ed etero look della prima foto di lancio del nuovo singolo, Annalisa ha puntato su un outfit decisamente più dark.

A cura di Giusy Dente

Dopo aver fatto ballare l'Italia intera con Bellissima e Mon Amour, Annalisa è tornata con un altro brano pronto a rivelarsi un grande successo, proprio come i precedenti. Ragazza sola chiude la trilogia intima e personale che la cantante savonese ha dedicato al tema delle relazioni. La canzone, inoltre, anticipa l'album che uscirà il prossimo 29 settembre a cui seguiranno altri appuntamenti molto importanti: lo show (già sold out) al Forum di Assago di Milano del 4 novembre e il tour nei palazzetti, che la terrà impegnata ad aprile 2024. Annalisa per il lancio del singolo ha stupito tutti con un nuovo hair look.

Annalisa coi capelli biondi

Tutti siamo abituati ad ammirarla con la lunga chioma rossa, diventata un tratto distintivo per Annalisa, a cui non ha mai rinunciato, se non per esigenze lavorative (e solo in modo temporaneo). Con un caschetto castano e frangetta aveva stravolto il look in occasione del video di Mon Amour qualche mese fa: ma era solo una parrucca. Con ogni probabilità lo è anche l'acconciatura sfoggiata in occasione dell'uscita di Ragazza sola, un pixie cut biondo ossigenato.

La trasformazione segna marcatamente e in modo molto evidente un'evoluzione che si vuole comunicare anche in musica: con questo stravolgimento la cantante porta a termine un percorso in cui i cambiamenti estremi erano funzionali a spiegare anche i cambiamenti sentimentali raccontati nei testi. Nella trilogia, infatti, si passa dal punto di vista di una donna in attesa a quello di una donna più decisa che sa ciò che vuole e va a prenderselo, fino al raggiungimento della piena consapevolezza di sé.

Annalisa in versione dark

Ragazza sola è uscito l'8 settembre: è il singolo di apertura dell'album E Poi Siamo Finiti Nel Vortice. Dopo una prima foto di lancio in cui sfoggiava un candido ed etereo look (un abito sottoveste in tulle leggermente drappeggiato e con scollo a barca), nella seconda foto il mood è molto diversa. Nella nuova immagine condivisa sui social la cantante indossa un outfit dark: maglia in tulle trasparente con reggiseno in vista, giacca di pelle oversize, shorts scuri e stivaletti. È uno dei look del video (della stylist Susanna Ausoni).

Ormai la cantautrice gioca molto coi look, sa alternare quelli più rock (come il total black di Battiti Live) a quelli da femme fatale (come il rosso fuoco dell'omaggio a Raffaella Carrà). In una recente intervista ha spiegato che la sua evoluzione stilistica è andata di pari passo con quella artistica e musicale: "A un certo punto mi sono guardata allo specchio e ho cercato di capire i miei punti di forza. Ho lavorato su quelli con tenacia". Ma benché sia considerata un'icona, lei non sempre si sente al top, come chiunque: "A volte sì, quando mi truccano e mi vestono bene. Ma la mattina mi faccio schifo" ha ammesso.