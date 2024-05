video suggerito

Annalisa è pronta per l'estate: giacca di pelle e foulard animalier per il lancio di Istinto Animale Annalisa sembra essere già pronta per essere incoronata ancora la regina dell'estate. Il prossimo venerdì sarà fuori Istinto Animale, il pezzo nato dalla collaborazione con Don Jon, Guè ed Ernia: ecco cosa ha indossato per la foto di lancio.

A cura di Valeria Paglionico

Manca ancora più di un mese all'inizio dell'estate 2024 ma il mondo della musica è già in fermento: è proprio in questo periodo dell'anno che vengono lanciate le hit destinate a diventare tormentoni, dominando le classifiche del nostro paese almeno fino all'inizio dell'autunno. A inaugurare la stagione è stata Annalisa, che a quanto pare è già prontissima per calcare i palcoscenici dei festival più ambiti. A partire dal prossimo venerdì sarà fuori Istinto Animale, il pezzo realizzato da Don Joe in collaborazione con Guè, Ernia e Annalisa: ecco cosa ha indossato la cantante per la foto promo in compagnia dei colleghi.

I look dei rapper per Istinto Animale

Si chiama Istinto Animale ed è il brano che anticipa l'estate firmato da Don Joe, Guè, Ernia e Annalisa. Sarà fuori venerdì a mezzanotte ma è stato anticipato da un'esclusiva foto promo in cui i quattro hanno posato fianco a fianco in versione glamour. Sullo sfondo di uno skyline i quattro appaiono serissimi e in coordinato in black&white. I tre rapper hanno scelto dei completi di Off-White: Gué ha abbinato una giacca in denim nera a una t-shirt candida e a una collana di diamanti, Don Joe ha preferito un chiodo di belle con dei ricami a contrasto bianchi, mentre Ernia ha optato per una giacca sportiva in stile college con il logo in vista.

Annalisa è rock con la giacca di pelle

La vera diva della foto promo di Istinto Animale non poteva che essere Annalisa. L'avevamo lasciata con l'abito in lurex gold, oggi la ritroviamo in una versione decisamente più rock con una giacca di pelle usata come un minidress. Si tratta di un modello corto, con le maniche lunghe e la zip laterale che ha lasciato le gambe in vista. Niente collant, la cantante ha completato l'outfit con un paio di stivali al ginocchio coordinati. Ha poi aggiunto un tocco "street" con un cappello con la visiera arricchito da un foulard leopardato black&white legato intorno al collo. Rossetto marcato, capelli sciolti e lisci e sguardo serio: Annalisa sembra essere prontissima per essere ancora una volta incoronata la regina dell'estate.