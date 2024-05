Annalisa all’Arena di Verona: l’abito giacca da avere è quello che lascia il reggiseno in vista

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Mercoledì 8 maggio su Rai 1 andrà in onda in prima serata Una Nessuna Centomila, l’evento benefico organizzato all’Arena di Verona da Fiorella Mannoia per sostenere la fondazione omonima e raccogliere fondi destinati alle strutture che aiutano le donne vittime di violenza. Essendo stato precedentemente registrato, sui social è già possibile scovare qualche piccolo “spoiler”. Sono moltissimi gli ospiti speciali che si avvicendano sul palco, da Tananai a Mahmood, fino ad arrivare a Emma Marrone e a Elodie (meravigliosa con un tubino da lady con con una scollatura maxi). Tra gli invitati non poteva mancare la donna dell’anno, Annalisa, apparsa super glamour con un abito giacca scintillante.

Il look gold di Annalisa

Reduce dall’incredibile successo del recente tour nei palazzetti, dove ha spopolato tra giacche alate e look futuristici, Annalisa è tornata sul palco per Una Nessuna Centomila. Sebbene abbia abbandonato i reggicalze che hanno contraddistinto l’esperienza sanremese, non ha rinunciato alla sensualità, anzi, ne ha approfittato per reinterpretare il suo stile iper femminile in chiave primaverile. Seguita dalla stylist di fiducia Susanna Ausoni, si è ancora una volta affidata alla Maison Dolce&Gabbana, che ormai da tempo cura il suo armadio da palcoscenico. Ha optato per un abito giacca in lurex dorato, un modello corto e doppiopetto ma con una scollatura maxi che ha lasciato il reggiseno in vista come richiesto dal trend del momento.

Annalisa in Dolce&Gabbana

Annalisa in versione primaverile

Niente gioielli o lustrini, per completare il tutto Annalisa ha scelto uno stile minimal, abbinando l’abito giacca gold a un paio di stivali al ginocchio total black. Ha rinunciato ai collant e ha lasciato intravedere il tatuaggio al centro del seno, aggiungendo così un ulteriore tocco sensuale. Per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti e lisci, mentre in fatto di make-up ha scelto dei colori naturali. Insomma, la cantante riesce a mixare alla perfezione glamour, femminilità e semplicità, dando prova di essere un’icona di eleganza capace di osare senza essere mai eccessiva.

