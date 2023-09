Annalisa con capelli biondi e abito bianco: la candida trasformazione per il lancio di Ragazza sola Annalisa ha appena lanciato il suo nuovo singolo intitolato Ragazza sola e lo ha fatto con una inedita foto in versione candida: ecco cosa ha indossato per annunciare l’uscita della hit sui social.

A cura di Valeria Paglionico

Annalisa è stata una delle grandi protagoniste dell'estate 2023: ha scalato le classifiche con Mon Amour e Disco Paradise, ha infiammato i palcoscenici dei festival più seguiti di stagione, ha annunciato l'uscita di un nuovo album. Come se non bastasse, ha anche registrato il sold-out al Forum di Assago a ben tre mesi dall'atteso concerto. Ora con l'autunno alle porte sembra non avere alcune intenzione di prendersi una pausa, anzi, ha appena lanciato un nuovo singolo che si preannuncia da record: si chiama Ragazza sola ed è stato accompagnato dalla sua ennesima trasformazione.

L'abito bianco di Annalisa

Ad accompagnare l'uscita del nuovo singolo intitolato Ragazza Sola non poteva che essere un post social creato ad hoc per l'occasione. Non si sa se la foto postata da Annalisa sia o meno un'anticipazione del video, ma la cosa certa è che l'ha mostrata in una inedita versione candita. L'ultima volta che aveva indossato un abito bianco era stata al matrimonio con Francesco Muglia ma oggi è tornata a puntare sul total white di Dolce&Gabbana. La cantante ha infatti indossato un sensuale abito sottoveste in tulle drappeggiato stretch, un modello a tubino con lo scollo a barca, le maniche lunghe e la gonna midi (prezzo 1.950 euro). La sua particolarità? Il tessuto è completamente trasparente e lascia intravedere chiaramente il completo intimo in tinta con culotte-corsetto a vita altissima e reggiseno dall'animo retrò.

Abito Dolce&Gabbana

Annalisa con i capelli corti e biondi

A fare la differenza nel look di Annalisa sono stati però i capelli: come rivelato nella prima foto che ha anticipato il nuovo singolo, ha detto temporaneamente addio alla chioma rosso fuoco per sfoggiare un pixie cut biondo ossigenato. Certo, probabilmente si tratta solo di una parrucca, ma l'effetto finale è impressionate, tanto da renderla quasi irriconoscibile. Così facendo, la cantante è come se avesse portato a compimento un percorso di stile all'insegna delle trasformazioni estreme: se per Bellissima aveva scelto di lasciare i capelli al naturale, per Mon Amour aveva preferito un caschetto con la frangetta in nero corvino, mentre per Ragazza sola ha sorpreso tutti col taglio cortissimo e la tintura bionda. Per il prossimo progetto ritornerà alle origini o continuerà a rivoluzionarsi?