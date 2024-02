Le prime anticipazioni sui look di Sanremo 2024: Dargen D’amico veste Moschino, I Ricchi e Poveri come rockstar La stylist Rebecca Baglini racconta in anteprima a Fanpage.it i look dei cantanti sul palco di Sanremo 2024. Da Dargen D’amico ai Negramaro, fino a I Ricchi e Poveri, ecco le anticipazioni sugli outfit scelti per il palco dell’Ariston. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Marco Casola

Il bozzetto di un look di Dargen D'amico per Sanremo 2024

Tra gli stylist che possono vantare nel loro portfolio un gran numero di star salite sul palco dell'Ariston c'è Rebecca Baglini, che da anni segue lo styling di Alessandro Cattelan e Negramaro, mentre a Sanremo ha portato artisti come Marco Mengoni e Arisa. Quest'anno la stylist ha seguito il progetto stilistico per Sanremo 2024 di diversi cantanti, tra cui Dargen D'amico, I Ricchi e Poveri e Negramaro, e curerà i look di Mattia Stanga, inviato del Prima Festival, e di Malika Ayane, ospite nella serata dei duetti al fianco dei Negramaro.

Rebecca Baglini

A Fanpage.it Rebecca Baglini rivela in anteprima quali brand vestiranno i suoi artisti per il palco dell'Ariston e racconta le ispirazioni che l'hanno portata a creare per ogni cantante un guardaroba sanremese, rigorosamente custom made, ricco di rimandi all'arte e alla storia del costume italiano, sottolineando la sua volontà di lanciare con i look un messaggio che vada oltre il semplice abito.

Quest'anno seguirai a Sanremo 2024 lo stile di Dargen D'amico, su quale brand avete puntato?

Quello di Dargen D'Amico è un progetto artistico che abbiamo portato avanti con un brand italiano storico che è Moschino.

Dargen D'amico in Alessandro Vigilante a Sanremo 2022

Da cosa sei partita per il creare lo styling per Dargen D'amico e quali sono state le tue ispirazioni?

Per creare i suoi look sono partita dall'ascolto del suo brano per poi rappresentare quel brano con gli abiti. Il testo di Jacopo parla di quello che accade nelle nostre acque, del dramma degli immigrati. Abbiamo dunque voluto creare un percorso attraverso le immagini e il costume, attingendo all'archivio storico di Moschino. Ogni look è di un anno specifico e avrà un messaggio specifico che racconta una storia. Non ci siamo limitati a prendere un look da mettere su un artista per essere trendy, abbiamo cercato qualcosa di artistico. Ci siamo rivolti alla storia del costume per raccontare la società contemporanea. La cosa più importante è la canzone, dunque ascoltando e leggendo le parole del testo capirete i significati dei look.

Il bozzetto di uno dei look Moschino per Sanremo 2024

Dargen D'amico nelle foto di lancio appare con un palloncino, come mai?

Nel testo di Jacopo c'è la parola palloncino, dunque quel dettaglio è legato alla canzone.

Gli occhiali sono un punto fondamentale nel look di Dargen D'amico. Perché li indossa sempre?

Jacopo divide i suoi momenti di vita in due parti: quando è Jacopo e quando è Dargen D'Amico, un po' come se fosse Batman. Come fosse un super eroe buono. La divisione è un po' questa: quando ci sono occhiali si entra in scena, quando non ci sono si esce dalla scena e si lavora per il momento in cui si andrà nuovamente in scena. La sua non è assolutamente una mancanza di rispetto verso il pubblico. È semplicemente voler mantenere privata una parte di sé. L'occhiale è anche un elemento di forza per Jacopo. Più che una maschera per lui gli occhiali sono uno strumento attraverso cui poter amplificare un messaggio.

Dargen D'amico in Pucci a X Factor 2023

Quali modelli hai scelto per il palco?

Per quanto riguarda gli occhiali scelti per Sanremo sono tutti custom made. Per il palco indosserà tre occhiali di Safilo customizzati apposta per lui. In altre tre occasioni saranno invece occhiali di Mirage brand con cui lavoriamo sempre.

A Sanremo 2024 vestirai anche I Ricchi e Poveri, come hai affrontato questa nuova sfida?

L'ispirazione per i look dei Ricchi e Poveri nasce dall'ultima volta in cui sono stati a Sanremo, nel 1985. Ho ripreso tutte quelle cose che secondo me erano più rappresentative di quell'epoca, da un punto di vista di storia del costume, quindi Roberto Capucci, Claude Montana, Jean-Charles de Castelbajace Balzac e anche Gloria Gaynor e dunque la disco dance. Da lì ho coinvolto tre brand capitanati da donne, che sono Oséree, Khrisjoy e Vivetta e abbiamo creato delle opere d'arte su di loro. Anche in questo caso siamo partiti dal testo della canzone, dal ritmo e dalla musica. Loro devono essere le rockstar di questa edizione. Vorrei che un ragazzo di 18 anni che magari non li conosceva guardandoli sul palco dica "Mamma mia sono proprio delle rockstar".

I Ricchi e Poveri a Sanremo 2020 nella loro formazione originale

I Negramaro indosseranno un unico brand o ti sei rivolta a più marchi?

Per i Negramaro abbiamo scelto un guardaroba artigianale tutto custom made. Ci siamo appoggiati a un brand che ormai accompagna la band, da sempre, che è Giorgio Armani, la prima linea. Oltre a Giorgio Armani abbiamo fatto una cosa meravigliosa, sempre custom, con Paul and Shark, perché da sempre sia il brand che la band sono vicini al mare. Poi abbiamo Missoni, un'eccellenza del Made in Italy, che si lega sempre all'artigianalità, anche in questo caso i look sono custom. E poi abbiamo anche lavorato con un brand più giovane che è Hebe Studio. Quindi abbiamo creato uno styling super italiano per la band più italiana che ci sia.

Malika Ayane a Sanremo 2021

Infine tra i tuoi artisti di quest'anno c'è anche Malika Ayane.

Nell'abito di Malika Ayane, che si esibirà con i Negramaro nella sera dei duetti, ci sarà un riferimento culturale, musicale e storico, un'ispirazione fortissima che i più bravi, sicuramente noteranno. Ci siamo rivolte a un brand italiano che ha lavorato su un abito custom made che sarà un vero e proprio omaggio a una grande star italiana.

Giuliano Sangiorgi dei Negramaro a Sanremo 2021

Quando lavori allo styling di un artista quale è il tuo fine ultimo?

Con il mio lavoro di styling vorrei portare la cultura sul palco e non qualcosa di estremamente effimero o superficiale. Se un artista sale su un palco e ha la possibilità di amplificare un messaggio, di poter urlare quello che pensa è doveroso che lo faccia ed è doveroso per me mettere tutto questo in evidenza attraverso gli abiti.