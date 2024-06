Cosa c’era scritto sullo strascico infinito di Katy Perry

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Katy Perry

Katy Perry ha stuzzicato la curiosità dei suoi fan, in vista dell'uscita del suo prossimo brano. In questo momento non si parla che del suo nuovo album in studio, il sesto. È previsto il rilascio di un singolo l'11 luglio, annunciato con un video teaser. Per creare ancora più suspance, la cantante ed ex giudice di American Idol ha ben pensato di "vestirsi in musica".

Katy Perry diva in rosso

La cantante è volata a Parigi, dove è stata ospite di diversi eventi prestigiosi: Vogue World prima, le sfilate della Haute Couture dopo. È stata avvistata prima dell'ingresso nell’Hôtel Ritz con un look rosso fuoco diventato immediatamente virale, perché munito di uno strascico infinito. Ha completato il look con un paio di collant neri velati e un paio di intramontabili décolleté.

Lo strascico di Katy Perry

Il mini dress monospalla è una creazione personalizzata firmata Balenciaga, una rivisitazione di un modella della collezione pre Fall 2024 del brand. La particolarità era il dettaglio posteriore, uno strascico lungo oltre 100 metri: all'uscita della macchina, nello srotolarlo, sembrava non finisse mai! Difatti, ha impiegato circa due minuti per uscire completamente dall’auto.

Katy Perry in Balenciaga

Tutta la lunghezza era decorata con delle scritte, in grassetto bianco: è il testo di Woman's World, in singolo di prossima uscita. Si intravedono i versi: "È una vincitrice, una campionessa, una supereroina, è la numero uno, è una sorella, è una madre. Apri gli occhi, guardati intorno e scoprirai, lo sai, che è un mondo di donne e sei fortunato a viverci". La cantante ha dimostrato di saper giocare con la moda e con la musica: non si accontenta di un balletto su TikTok per incuriosire i fan, ma fa sempre qualcosa di inaspettato che la rende unica.