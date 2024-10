video suggerito

Katy Perry compie 40 anni: l'evoluzione di stile della cantante negli anni Katy Perry compie 40 anni. Dallo stile camp e giocoso di "California Gurls" fino a quello odierno dove sfoggia abiti dark e audaci firmati Balenciaga, la pop star più istrionica degli anni Duemila non smette di stupire. Ecco la sua rivoluzione di stile.

A cura di Arianna Colzi

Katy Perry agli ultimi VMA's

Da I Kissed a Girl ne è passato di tempo. Oggi, venerdì 25 ottobre 2024, Katy Perry compie 40 anni. Artista poliedrica e super colorata, nel corso della carriera ha saputo curare tanti look eccentrici e istrionici che rappresentavo la sua voglia di sperimentare. La sua anima profondamente camp le ha permesso di passare dalla Cleopatra di Dark Horse alla ragazza con i capelli rosa con cui ha omaggiato la cultura orientale. Lo stile colorato è passato anche nelle sue canzoni da California Gurls a Fireworks, arrivando fino al 2024 in cui ha stupito tutti con una serie di outfit audaci e anche dark come quelli firmati Balenciaga.

Lo stile colorato e massimalista di Katy Perry

Quando Katy Perry lancia Hot n Cold e I Kissed a Girl è semplicemente una ragazza californiana. Capelli corvini lunghissimi e stile che sembra voler ricordare le star anni Sessanta. La cantante riceve l'attenzione di Madonna, sigillo di una carriera di successo appena iniziata. In quegli anni si fa conoscere anche per il suo stile camp che sembra ricordare quello di una sua coetanea, Lily Allen.

Katy Perry con Miley Cyrus nel 2008

A cavallo degli anni Dieci, lo stile di Katy Perry diventa più giocoso e ricco di significato. Aumentano i look tempestati di strass, come il body a forma di conchiglia che la fa sembrare una sirena, oppure il vestito a forma di biglietto strappato.

Katy Perry con l'abito biglietto

In quegli anni i look in stile candy prendono il sopravvento: allo show di Victoria's Secret del 2010 sceglie un abito giallo di Moschino che ricorda il cartamodello di un abito, un trompe l'œil super glamour. Sempre nel 2010 al Met Gala sceglie un vestito marshmallow a righe bianche e rosa, come la striatura delle celebre caramelle, che illumina il red carpet. Letteralmente, visto che è composto da una luce a led che attraverso il vestito.

Katy Perry al Met Gala del 2010

Dopo California Gurls, Katy Perry ha omaggiato anche la cultura orientale, riprendendo abiti e texture ispirati alla tradizione Giapponese e alla figura della Geisha, rendendo il tutto sempre pop. Ai VMA's 2011 indossa un mini dress cut out firmato Atelier Versace sui toni del celeste e del rosa.

Katy Perry ai Vma's nel 2011 in Atelier Versace

Colori fluo e ispirazioni relative all'Antico Egitto sono il cuore del periodo Dark Horse, dove i look e gli abiti sono ispirati alla regina Cleopatra, anche se in versione fluo, come abbiamo visto sul palco dei Brit Awards 2014.

Katy Perry ai Brit Awards 2014

Nel 2019 al MET Gala, Katy Perry porta la definizione di look edgy a un altro livello, calcando il red carpet con un abito lampadario composto da decine di luci accese. A firmare l'abito è sempre Jeremy Scott, Direttore Creativo di Moschino in quegli anni, che per anni ha accompagnato la carriera dell'artista.

Katy Perry al Met Gala 2019 in Moschino

I look durante e post gravidanza

Nel marzo del 2020 la cantante annuncia di essere in dolce attesa dal compagno Orlando Bloom e lo fa in pieno stile Katy Perry. Nel videoclip di Never Worn White la cantante si copre – letteralmente – di fiori annunciando la sua prima gravidanza: un copricapo fatto di fiori coloratissimi si abbina a un maxi abito dalla gonna ampia che lascia intuire il pancione, celebrando il legame con la natura.

I look durante la gravidanza sono pochi visto che il 2020 è l'anno della pandemia ma in pieno stile color block. Katy Perry sfoggia capelli biondo platino, spesso acconciati in pieno stile vintage con punte all'insù, abbinati a vestiti rosa con punte di giallo oppure caleidoscopici.

Katy Perry durante la gravidanza nel 2020

Massimalismo che domina anche gli eventi successivi alla nascita della figlia Daisy Bloom: vestiti ampi e con maxi maniche a palloncino, fino ad arrivare all'ultima rivoluzione di stile, quella degli ultimi tre anni. Nel 2022 Katy Perry si esibisce nel suo primo residency show a Las Vegas durante il quale indossa un abito fatto di lattine.

Katy Perry al suo residence show a Las Vegas

Nel 2023 si esibisce con un abito metallico al concerto per l'incoronazione per Re Carlo III ma è dal 2024 che il suo stile diventa più audace, alternando outfit sexy a look più dark e sensuali. La nuova era segna il ritorno di Katy Perry sulle scene dopo la nascita della figlia: alle ultime sfilate di Parigi ha scelto un hairlook con lunghi capelli neri effetto wet e un abito zaino firmato Balenciaga. L'ultimo cambio di stile in ordine cronologico per una cantante che ama giocare con i cambi di capelli.

Katy Perry alla sfilata di Balenciaga

La rivoluzione degli hairstyle di Katy Perry

Da tantissimi anni Katy Perry ha saputo giocare con i colori e i tagli di capelli. Se agli inizi della sua carriera, in pieno indiesleaze, la cantante sfoggia capelli lunghi e lisci, acconciati con frangia a tendina. Sempre in quegli anni, le piccole variazioni negli hairlook sono rappresentate da acconciature mosse o da tagli alle spalle.

Katy Perry nel 2008

Frangia e capelli mossi caratterizzano i primi eventi dal vivo: Katy Perry fa dei suoi capelli corvini la sua cifra stilistica negli anni di I Kissed a Girl e di Thinking of You.

Katy Perry nel 2011

Sempre nello stesso anno, ecco il primo cambio di colore per prepararsi a California Gurls: agli MTV Europe Music Awards, i capelli sono rosa con un ciuffo cotonato e arricciato. Dopo il rosa, Katy Perry sceglie il blu elettrico per illuminare i suoi lunghi capelli.

Katy Perry con i capelli blu

Dai capelli rosa che colorano un caschetto mosso, la cantante passa al verde foglia, sempre con la stessa frangia che non abbandona mai. Dopo il verde, Perry decide di tornare per un periodo ai suoi capelli color corvino con un bob cortissimo e una frangia a tendina.

Katy Perry nel 2014

Nel corso degli anni non sono mancati i tagli edgy come il pixie cut sia castano che biondo platino che Katy Perry ha scelto a metà degli anni dieci. Un'acconciatura che Perry ha saputo portate con decisione, completando l'hair look con una frangetta.

Katy Perry del 2017

Sempre nella sua blondie era, Katy Perry opta per il biondo anche in occasione di uno dei primi red carpet di coppia con il compagno Orlando Bloom: per il party degli Oscar 2017, il taglio è un bob lungo extra liscio.

Katy Perry al party di Vanity Fair degli Oscar 2017

La versione bionda di Katy Perry prosegue anche nel 2019, con un ciuffo rockabilly che completa il pixie cut per i Grammy 2019. Durante il periodo della gravidanza, il biondo non è più cenere ma platino e il taglio è sempre rigorosamente corto.

Katy Perry ai Grammy Awards 2019

Come un ritorno alle origini, negli ultimi anni gli hair look sono tornati a essere dark, come la nuova estetica, con lunghi capelli corvini talvolta mossi oppure super lisci. Spesso, come abbiamo visto agli ultimi Video Music Awards oppure in occasione della Fashion Week parigina dello scorso settembre, Katy Perry ha optato per un'acconciatura effetto wet.

Katy Perry ai Video Music Awards 2024