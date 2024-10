video suggerito

Katy Perry a Parigi mostra il QR code sulla mano: cosa si nasconde dietro il tatuaggio Katy Perry è stata tra le grandi protagoniste della sfilata di Balenciaga che si è tenuta ieri sera a Parigi. Oltre a indossare un originale abito-zaino, ha anche mostrato un tatuaggio a forma di QR code sulla mano: ecco cosa rappresentava. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera, in occasione della penultima giornata della Paris Fashion Week, si è tenuta la sfilata della collezione Primavera/Estate 2025 di Balenciaga. Il direttore creativo Demna ha trasformato la passerella nel tavolo della sala da pranzo della nonna, ripercorrendo la sua evoluzione fashion tra abiti originali e silhouette iconiche. Le star che hanno partecipato allo show sono state moltissime, da Romeo Beckham nei panni di modello agli ospiti seduti tra le prime file del front-row. Nicole Kidman, Ashley Graham, Ghali (con tanto di passaporto tra le mani): tra loro c'era anche Katy Perry, che non appena arrivata ha messo in mostra un inedito tatuaggio a forma di QR code al centro della mano.

L'abito-zaino di Katy Perry

Per partecipare alla sfilata P/E 2025 Katy Perry si è letteralmente trasformata in una "bag lady". Sotto consiglio della stylist Tatiana Waterford, ha infatti indossato un abito nero su misura che riproduceva un vero e proprio zaino. Si tratta di un pezzo unico, modello tubino midi dalla silhouette fasciante, la cui particolarità sta nel fatto che è ricoperto di tasche, proprio come se fosse un bagaglio. Sulla scollatura ha addirittura il manico, mentre le spalline sono diventate delle cinghie regolabili. Per completare il tutto la popstar ha scelto gli iconici occhiali da sole a maschera della Maison e un paio di stivali dark alti fino alla coscia e col vertiginoso tacco a spillo. Cosa nascondeva nella tasca sul décolleté? Stando alle indiscrezioni, portava con lei lo smartphone, una bottiglietta in miniatura di Jack Daniels e un macaron.

Katy Perry con l'abito zaino

Katy Perry fa marketing col suo corpo

Il dettaglio del look da sfilata su cui la stessa Kate Perry ha portato l'attenzione del pubblico è stato l'originale tatuaggio al centro della mano. Con la scusa di salutare i fotografi presenti, ha messo il palmo a favore di camera, rivelando un originale QR code total black che sembrava essere stato realizzato con l'inchiostro indelebile. La verità, però, è ben diversa: si tratta di un tattoo fake che la cantante ha impresso sulla pelle poco prima di arrivare alla sfilata. A cosa rimanda il codice? Al link per acquistare 143, il suo nuovo album. Non è la prima volta che la popstar ha usato il corpo per sponsorizzare se stessa, lo aveva già fatto ai VMA's 2024, quando aveva lasciato ben in vista lo stesso QR code attraverso la maxi scollatura sulla schiena. Niente campagne esclusive, shooting o video criptici, Katy ha inaugurato un nuovo modo di fare marketing attraverso la body art: quante star cominceranno, come lei, a trovare modi sempre più innovativi e personalizzati per pubblicizzarsi?

Katy Perry mostra il QR code sulla mano