Lourdes Leon e Rocco Ritchie, i figli di Madonna insieme alle sfilate di Parigi vestono coordinati I figli di Madonna, Lourdes Leon e Rocco Richie, hanno partecipato insieme alla sfilata di Saint Laurent durante la Parigi Fashion Week.

Lei è una modella (ma anche una cantante, proprio come la madre). Lui, invece, è un pittore. Stiamo parlando di Lourdes Leon e Rocco Ritchie, i figli di Madonna, che recentemente hanno partecipato insieme alla sfilata di Saint Laurent Primavera/Estate 2024. I fratelli, da sempre sotto le luci della ribalta, sono apparsi uniti e sereni, sfoggiando per l'occasione un look coordinato: dark ed elegante.

Il look dark coordinato

Parola d'ordine: nero. I fratelli hanno posato insieme indossando un look total black coordinato. Leon Lourdes Ciccone, 26 anni, portava un mini abito con scollo annodato e sandali alti con il tacco a completare l'outfit. I capelli, raccolti in una coda alta tirata indietro, mettevano in risalto i suoi grandi orecchini a cerchio. Rocco Ritchie, 23 anni, ha scelto di indossare una camicia nera e pantaloni a gamba larga, in abbinamento a un cappotto lungo gessato. Le scarpe? A punta e di vernice, un vero tocco di eleganza. Siamo abituati a pensare che Leon Lourdes sia la figlia "ribelle" di Madonna, un'idea suggerita anche dai suoi outfit spesso provocatori e appariscenti. In realtà, però, Rocco Ritchie sarebbe stato un'adolescente difficile e nel 2016 è stato arrestato per possesso di marijuana. Ora, però, sembra aver trovato la sua strada nel mondo dell'arte.

Lourdes Leon e Rocco Ritchie alla sfilata della collezione donna Saint Laurent Primavera/Estate 2024

Le altre apparizioni dei figli di Madonna insieme

Tra le tante apparizioni pubbliche dei figli di Madonna, l'anno scorso una è stata particolarmente importante. I due fratelli si erano dati appuntamento a Parigi per il fashion show di Marine Serre, stilista definita "pioniera della moda eco-futurista". Lourdes Leon ha sfilato per il marchio, indossando una delle catsuit della collezione e in prima fila a supportarla c'era proprio Rocco Ritchie. Sempre un anno fa, durante un evento della Fashion Week di New York, ai due ragazzi si è aggiunta la madre Madonna. Alla sfilata di Tom Ford la cantante è apparsa irriconoscibile, attirando l'attenzione con un'inedito hair look rosso.