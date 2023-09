Lourdes Leon Ciccone al Victoria’s Secret World Tour: il nude look rivela tanga e copricapezzoli Ieri sera a New York si è tenuta la prima del Victoria’s Secret World Tour e tra gli ospiti c’era anche Lourdes Leon Ciccone, la figlia di Madonna. Sul pink carpet ha osato con un nude look, rivelando tanga e copricapezzoli.

A cura di Valeria Paglionico

Il Victoria's Secret Fashion Show sta per tornare ma in una versione diversa da quella tradizionale: il 26 settembre le nuove collezioni di lingerie firmate dal brand verranno presentate con il The Victoria's Secret World Tour, show in stile cinematografico che verrà lanciato in streaming su Amazon Prime Video. Ieri sera a New York si è tenuta un'esclusiva prima e naturalmente sul pink carpet allestito al Manhattan Center non sono mancate le star, dai volti storici del brand come Adriana Lima alle modelle iconiche degli anni '90 come Naomi Campbell. Ad aver attirato le attenzioni del pubblico con la sua audacia è stata soprattutto Lourdes Leon Ciccone, la figlia di Madonna: ecco cosa ha indossato.

L'abito a rete di Lourdes Leon Ciccone

Lourdes Leon Ciccone non è nuova alle provocazioni, basti pensare al fatto che solo di recente durante le ultime apparizioni pubbliche ha osato tra abiti lingerie e look bondage con le catenelook bondage con le catene, ma è all'evento newyorkese targato Victoria's Secret che ha dato il meglio di lei in fatto di sensualità. Per l'occasione ha indossato un minidress completamente trasparente firmato Natalia Fedner, un modello a rete total silver realizzato con delle micro catene a forma di ragnatela. Il micro tanga total black e il piercing all'ombelico sono in vista, mentre per quanto riguarda il seno ha preferito "autocensurarsi" con dei copricapezzoli a effetto nude.

Lourdes Leon Ciccone in Natalia Fedner

Lourdes Leon Ciccone è icona libera

Non sono mancati degli ulteriori accessori audaci e appariscenti: la figlia di Madonna ha detto no ai classici tacchi a spillo, preferendo dei sandali total black con zeppa e plateau per completare l'outfit. Capelli sciolti ed extra lisci, overlined lips e collanina di cristalli al collo, Lourdes ha dato l'ennesima prova di essere un'icona libera che non ha "paura" della nudità. Ha deciso di mostrare il suo corpo "al naturale", lanciando un importante messaggio body positive a un evento di un brand che, dopo essere stato travolto dalle polemiche per i suoi standard di bellezza, ha rivoluzionato in modo drastico la sua strategia di marketing.

Leggi anche Lourdes Leon Ciccone osa col body nude: imita il look iconico di mamma Madonna ma in versione bondage