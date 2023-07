Lourdes Leon Ciccone, le nuove foto insieme a Madonna con overlining sulle labbra e abito lingerie Madonna ha condiviso alcune foto con i figli durante una festa in famiglia: per l’occasione la figlia Lola si è ispirata direttamente alla madre con un look total black.

Dopo i problemi di salute e il ricovero, Madonna torna sui social. Negli scorsi giorni ha condiviso una clip su Instagram dove festeggiava 4 decadi di carriera ballando in corsetto e occhiali da sole. Il nuovo post, invece, è dedicato alla famiglia: la popstar ha ringraziato i figli per il supporto e l'incoraggiamento di questi giorni difficili condividendo alcune foto di una cena in famiglia, forse organizzata proprio per festeggiare con le persone amate. Nel carosello spunta anche la figlia Lourdes Leon Ciccone, conosciuta come Lola, con un nuovo look per l'estate.

Lourdes Leon Ciccone in total black

Nelle foto, la regina del pop indossa un abito nero e gioielli dorati. La figlia Lola, ormai lanciatissima nella sua carriera di modella, ha optato per un look coordinato sui toni del total black, con un abito lingerie trasparente e lingerie a vista. Dall'abito infatti spuntava un reggiseno nero intrecciato, completato da maxi orecchini a cerchio e collane dorate. Anche la manicure era in tono, con unghie lunghissime laccate di nero. Ma il dettaglio di stile che non è passato inosservato è il make up: sopracciglia folte, sguardo amplificato dal mascara e labbra in primo piano grazie allatecnica dell'overlining, che regala volume solo grazie a un gioco di gloss e matita.

Madonna e la figlia Lourdes, foto via Instagram

La cena in famiglia di Madonna

La cantante non ha specificato dove e quando siano state scattate le foto. Il messaggio, comunque, è chiaro: a un mese esatto dal ricovero, Madonna si è presa il tempo per riflettere sulla sua vita e per ringraziare i figli che le sono sempre stati accanto. Nella foto compare anche il figlio David Banda e il regalo ricevuto dai famigliari: una polaroid scattata da Andy Warhol che ritrae Keith Hering con una t-shirt di Michael Jackson. Tre grandi artisti che non ci sono più, ma che la cantante ha avuto la fortuna di conoscere. "Ho pianto quanto ho aperto il regalo perché mi sono resa conto di quanto sia fortunata a essere viva – ha scritto – l'amore e la famiglia sono sempre la medicina migliore".