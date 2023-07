Madonna torna a ballare dopo il ricovero: il nuovo video con corsetto e occhiali specchiati Madonna è tornata a ballare sui social dopo il ricovero in terapia intensiva di qualche settimana fa. Con corsetto e occhiali specchiati è apparsa più glamour e in forma che mai.

A cura di Valeria Paglionico

Madonna sta vivendo uno dei periodi più duri della sua vita: a inizio luglio sarebbe dovuta partire con il Celebration tour per festeggiare i suoi primi 40 anni di carriera, evento a cui si stava preparando ormai da mesi, ma è stata costretta a rinunciarci dopo essersi svegliata ricoverata in ospedale. È stata a lungo in terapia intensiva a causa di un'infezione batterica ma, dopo aver tenuto col fiato sospeso i fan in ogni parte del mondo, è riuscita a lasciarsi finalmente tutto alle spalle. Oggi sembrerebbe essere fuori pericolo, tanto che sui social è tornata a ballare in un video selfie, rivelando una forma fisica mozzafiato.

Madonna celebra i 40 anni di Lucky star

Già qualche giorno fa Madonna era tornata sui social con un messaggio rassicurante: “Il mio primo pensiero quando mi sono svegliata in ospedale sono stati i miei figli. Il mio secondo pensiero è stato che non volevo deludere nessuno che avesse acquistato i biglietti per il mio tour”. Nelle ultime ore ha smentito le voci che parlavano di presunte condizioni fisiche così gravi da tenerla costretta a letto, la popstar ha ricominciato a ballare e lo ha fatto per festeggiare i 40 anni di Lucky star. Ha poi accompagnato il video a questa didascalia: “Poter muovere il mio corpo e ballare solo un po' mi fa sentire la stella più fortunata del mondo! Grazie a tutti i miei fan e amici e buon 40° compleanno al mio primo album”, facendo tirare un sospiro di sollievo a coloro che temevano per la sua salute.

Madonna con gli occhiali specchiati

Il look dark di Madonna

Cosa ha indossato Madonna per il ritorno sui social? Ha mixato glamour e sensualità trasformandosi in una dark lady. Ha posato sullo sfondo di una stanza da bagno dallo stile barocco, abbinando un paio di pantaloni parachute total black a un top in tinta, un modello col corsetto incorporato, la chiusura con i gancetti posteriore e delle trasparenze audaci su maniche e décolleté. Ad aggiungere un tocco scintillante sono stati gli occhiali specchiati a mascherina in total gold. La popstar ha poi sfoggiato una chioma da sirena in biondo platino, ovvero lunghissima e con delle beach waves dall'effetto naturale. Presto si farà rivedere anche sul palco?