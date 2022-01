Rocco Ritchie, il figlio di Madonna ha una carriera segreta e somiglia in modo impressionate al papà Rocco Ritchie è il secondo figlio di Madonna, è nato dal matrimonio con Guy Ritchie e ha 21 anni. Non ha un profilo social ma si parla di lui per un motivo molto particolare: sarebbe tra gli artisti più talentuosi della scena londinese (anche se esporrebbe le sue opere sotto pseudonimo).

A cura di Valeria Paglionico

Madonna è la regina del pop e del trasformismo, un'artista che in oltre 40 anni di carriera ha saputo mantenere invariato il suo fascino e il suo sex appeal. Oggi che ha superato i 60 anni sono i figli che stanno provando a prendere il suo posto nel mondo dello spettacolo: se Lourdes Leon Ciccone è ormai diventata una star del fashion system, ora si sta cominciando a parlare molto anche del fratello Rocco Ritchie. È nel 2000 dal matrimonio (ormai finito) con Guy Ritchie, ha 21 anni e sembrerebbe essere un talento del mondo dell'arte: ecco cosa fa nella vita.

Rocco Ritchie sarebbe un artista londinese di successo

Rocco Ritchie è nato a Los Angeles nel 2000, ha 21 anni e, fatta eccezione per il periodo in cui aveva deciso di vivere a Londra con il padre, raramente è finito sulle prime pagine dei giornali di gossip. Ha preferito tenersi a distanza dai riflettori nonostante i genitori famosi ma oggi si torna a parlare di lui per un motivo particolare: stando a un'esclusiva di PageSix, sarebbe tra gli artisti più telentuosi del momento. Esporrebbe le sue opere in una galleria londinese sotto lo pseudonimo di Rhed, attirando l'attenzione di non pochi appassionati e collezionisti. Le tematiche da lui affrontate sono la depressione, l'abuso di droghe, l'ossessione dei giovani per i social media e in molti lo considerano il portavoce della generazione dei Millenials. Quanto vale una sua opera? Alcune quotazioni arrivano anche a 24.000 dollari (ovvero oltre 21.000 euro).

Lo stile del figlio di Madonna

Al momento non si sa se questa voce sia vera o finta ma la cosa certa è che Rocco è introvabile sui social, cosa che accrescerebbe l'aura di mistero che si è venuta a creare intorno al suo personaggio. Le uniche foto che lo ritraggono su Instagram sono quelle postate dalla mamma Madonna e dalla sorella Lola, nelle quali appare con la famiglia al completo. Com'è il suo stile? Porta i capelli ricci e biondi, ama i capi basic, dalle t-shirt bianche ai jeans, e somiglia in modo impressionante al papà. Prima o poi rivelerà la sua presunta identità segreta? L'unica cosa sicura al momento sembra essere che il talento è una questione ereditaria nella famiglia di Madonna, anche se Rocco preferisce non sfruttare la popolarità del suo cognome per raggiungere il successo.